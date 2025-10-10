Una argentina va a Málaga y se hace una foto, se la manda a su madre y descubre que su padre hizo lo mismo 40 años antes

Las redes sociales son, por lo general, un lugar hostil donde los mensajes más polémicos, por lo general, son los que más visibilidad tienen. Por eso, cuando se hace viral una publicación como la de @hellocoti hay que aplaudirla y celebrarla.

Una joven ha publicado dos fotos con mucho significado, una que se hizo ella en Málaga junto a una típica tienda donde venden snacks y productos fritos ahí mismo y una que su padre se hizo, también en España, hace 40 años.

"Fui a Málaga por trabajo vi un lugar lleno de papitas y le dije a mi compañera que me saque foto… se la mandé a mi mamá y me dijo 'Constanza tu papá me pidió que le saque esta foto hace 40 años cuando fuimos a España'", ha contado en una publicación en la red social de Elon Musk.

Las dos fotos se han llevado la atención de millones de personas y cosecha más de 90.000 'me gusta' en poco más de 14 horas. Además, la publicación se ha llenado de mensajes bonitos hacia ella y hacia su padre, que como ella misma ha contado, era "un buen tipo".

"Vi este posteo y dije 'oh que buen tweet, las papitas son lo máximo' y luego vi el nombre parecido a mi user y dije 'ah con razón! las Constanzas amamos las papitas", dice un usuario.

"Prueba de paternidad", "Distintas generaciones pero el mismo espíritu", "Al menos no necesitan prueba de ADN", "Lo que demuestra que en tu familia tenéis una extraña atracción por las patatas fritas", "Que bonito nombre es Constanza y bueno con el tema de las papitas decía mi madre que lo que se hereda no se hurta" y "La genética es algo asombro, la sangre es la sangre" son algunos de los mensajes que ha recibido la publicación.