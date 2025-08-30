Los Mossos alertan de la estafa del falso mensaje que viene de Lidl y piden máxima precaución

Los Mossos d’Esquadra han lanzado una advertencia sobre un nuevo fraude digital que circula a través de mensajes de texto. La estafa, conocida como smishing, utiliza la imagen de la cadena de supermercados Lidl para atraer a las víctimas con el falso reclamo de un premio.

El procedimiento es sencillo: los usuarios reciben un SMS en el que se les informa de que han resultado ganadores de productos o vales de compra de la marca alemana. Para recibir el supuesto premio, se les invita a hacer clic en un enlace que redirige a una página web falsa. Una vez allí, los estafadores solicitan datos personales y, en muchos casos, información bancaria, con el fin de obtener beneficios económicos.

Este tipo de engaños no es nuevo. A principios de año, ya se detectaron correos electrónicos con un modus operandi similar, también vinculados a la marca Lidl. En ambos casos, el objetivo es el mismo: obtener claves de acceso, números de cuenta o cualquier dato que permita suplantar identidades y sustraer dinero.

Las autoridades insisten en extremar las precauciones. Desde la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya recuerdan la importancia de comprobar siempre la procedencia de los mensajes, desconfiar de cualquier comunicación que exija datos personales con carácter urgente y, en caso de duda, verificar la información directamente a través de los canales oficiales de la empresa.

El consejo de los expertos es claro: nunca acceder a enlaces sospechosos ni facilitar información bancaria sin confirmar previamente la legitimidad del emisor. Ante cualquier indicio de fraude, los Mossos recomiendan denunciar el caso para evitar que más personas, especialmente las de mayor edad, caigan en este tipo de trampas.