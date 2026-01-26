Emiliana, extranjera en Madrid: "Hago 50 entregas al día en bici y me pagan 0,90 euros por paquete"

Emiliana es una extranjera que reside en Madrid y trabaja repartiendo paquetería. En su perfil en la red social TikTok (@emilianaxel) la mujer ha publicado un vídeo detallando cuáles son las condiciones laborales de su puesto de trabajo y cuánto dinero gana.

"Empiezo muy temprano, la empresa me trae los paquetes a un trastero cerca del código postal donde reparto. Ahí cargo todo, después organizo todos los paquetes por zonas o calles", ha comenzado explicando Emiliana.

En ese sentido, la repartidora ha destacado que si no hace ese trabajo previo de organización "te vuelves loca y pierdes tiempo, energía y dinero". En cuanto al tamaño de los paquetes, la mujer ha expresado que "hay de todo: sobres ligerísimos, cajitas normales y cajas enormes".

Respecto a su carga de trabajo diaria y cómo lo desempeña, Emiliana ha precisado que "hago unas 50 entregas al día siempre en bici. Hay gente que lo hace caminando, otros en moto, otros en furgoneta… yo prefiero la bici porque me muevo más rápido entre el tráfico y no gasto gasolina".

Gana 990 euros al mes

En cuanto a su salario, la repartidora ha detallado que "me pagan 0,90 euros por paquete y entrego 50 paquetes". En consecuencia, Emiliana obtiene un promedio de 45 euros por cada día de trabajo.

"Si lo llevamos a una semana (trabajando cinco días) son 225 euros y al mes son aproximadamente 990 euros. Siempre se puede variar según la zona, la demanda y tu capacidad de entrega", ha añadido la trabajadora.

Cabe destacar que ese sueldo de 990 euros al mes lo logra trabajando cinco días a la semana. En concreto, Emiliana trabaja de lunes a viernes, por lo que tiene los fines de semana libres.

No obstante, la mujer ha señalado que "si hay algún paquete con incidencia que no me lo reciba el cliente, no me lo pagan", por lo que en ocasiones tiene que hacer más de un intento de entrega para percibir todo su salario.