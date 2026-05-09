Louis Sarkozy, hijo de Nicolas Sarkozy, contra el permiso climático que Francia debate copiar de España: "Solo nos faltaba esto como excusa para no trabajar"

En España, desde hace algo menos de dos años, los trabajadores cuentan con el llamado 'permiso climático', es decir, un permiso retribuido que permite no ir a trabajar si las condiciones meteorológicas lo desaconsejan.

Ese derecho se encuentra regulado en el apartado G del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el texto normativo señala que los trabajadores tendrán derecho a "hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".

"Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor", se añade en el mencionado artículo del Estatuto de los Trabajadores.

Marine Tondelier, consejera regional de los Altos de Francia perteneciente al partido Les Écologistes (Los Ecologistas, en español), ha propuesto recientemente instaurar en Francia un permiso retribuido similar al español, pero con una duración máxima de cinco días.

Tondelier ha subrayado que Francia debería tratar de hacer evolucionar su legislación laboral, actualizándola a los tiempos actuales y "asumiendo que el clima es ya una condición laboral de pleno derecho".

"¿Mañana un día libre por los eclipses, por las mareas del equinoccio?

Sin embargo, la política de Les Écologistes se ha encontrado con la clara oposición de Louis Sarkozy, hijo de Nicolas Sarkozy, quien en una columna en el medio de comunicación francés RMC ha expresado que la propuesta de ese nuevo permiso retribuido es "justo lo que faltaba como excusa para no trabajar, vaya. ¡Las crecidas y las olas de calor!".

"Estamos entre locos. (…) ¿Y después? ¿Mañana un día libre por los eclipses, por las mareas del equinoccio, por la luna roja que aterrorizaba a nuestras abuelas?", ha escrito Louis Sarkozy.