Estupefacción por el árbol serpenteante centenario que crece de forma natural y atrae a lugareños y turistas

La naturaleza nunca deja de sorprender. A menudo, es capaz de crear obras que superan la imaginación humana. Ese es el caso del árbol Thien Tue, un ejemplar centenario que crece de forma natural en la cima de Ong Rong, dentro de la zona especial de Kien Hai, en Hon Son en An Giang, Vietnam.

Su forma deja sin palabras a lugareños y visitantes ya que el tronco del árbol se enrosca y serpentea como si imitara el cuerpo de un dragón, creando una imagen tan fascinante como misteriosa. Su singular estructura ha hecho que sea popularmente conocido como “el árbol serpenteante”.

Desde la distancia, su tronco parece moverse sobre las rocas, con curvas elegantes y fluidas que recuerdan a un dragón subiendo hacia el cielo. A su alrededor, el paisaje tropical y el sonido del mar completan una escena casi mágica.

Un árbol que “serpentea como un dragón”

Según los residentes locales tiene más de 100 años de antigüedad, se encuentra firmemente aferrado a las rocas de la cima. Su tronco es grueso, liso y sorprendentemente estable pese a su forma ondulada. Las hojas, de un verde intenso, se extienden en dirección al mar, atrapando la luz del sol y creando destellos que parecen resaltar aún más su silueta inusual.

“Escuché a mis abuelos decir que este árbol Thien Tue es muy viejo, probablemente tenga más de un siglo”, comentó Bui Quoc Huy, habitante de Hon Son a un medio local. “Dicen que, en algún momento, una rama cayó, se aferró al suelo y comenzó a crecer siguiendo el contorno de las rocas, dando lugar a esta forma tan extraña. Durante las vacaciones de verano, muchos turistas vienen aquí para ver el árbol y tomar fotografías. Es algo que no se ve todos los días”.

Lo más sorprendente es que el árbol vive de manera completamente natural. Nadie lo cuida ni lo mantiene, y aun así continúa creciendo verde y fuerte, adaptándose al terreno rocoso y al clima costero.

Protección y valor ecológico

Las autoridades locales, conscientes del valor ecológico y turístico del Thien Tue, han colocado un cartel que pide no sentarse sobre el tronco ni tocar las ramas, con el fin de proteger su estructura única.

En la parte superior de Ong Rong existen además otros árboles perennes de la misma especie, algunos de los cuales se encuentran actualmente en floración. Las flores amarillas de estos ejemplares contrastan con el verde del follaje, creando un paisaje espectacular que refuerza la sensación de estar en un lugar único.