Macrooperación antidroga: más de 1.500 kilos de cocaína incautados en un barco atracado en A Coruña

Agentes españoles y franceses han colaborado en un operativo antidroga con el resultado de la incautación de un "importante" alijo de cocaína y con detenciones en alta mar, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Con motivo del mismo, desde primera hora se puso en marcha un amplio despliegue policial en el puerto de A Coruña, en concreto en el muelle del Calvo Sotelo.

En el mismo, han participado, según fuentes consultadas por Europa Press, agentes del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) y también miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera en el marco del operativo con intervención en una fragata francesa, que se encuentra atracada en el puerto coruñés.

"Se trata de una importante operación antidroga", ha remarcado el delegado del Gobierno, que ha subrayado el trabajo conjunto entre las autoridades francesas y españolas y que ha dado como resultado detenciones "en alta mar" y con la incautación de un "importante alijo de cocaína".

"Está bajo secreto de sumario, cuando se pongan a disposición judicial -- los detenidos -- podremos dar los pormenores", ha dicho para ensalzar el "trabajo encomiable" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con agentes franceses.

Cuestionado también por el último operativo antidroga en la zona de O Salnés, ha precisado que se puede dar "casi por finalizada" la parte policial y ha calificado de "auténtico éxito" el mismo. "21 detenidos y 11 registros", ha resumido para recordar que se centró en la lucha contra el menudeo en la venta de droga.