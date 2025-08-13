Málaga no permitirá más pisos turísticos durante, al menos, tres años

El Ayuntamiento de Málaga aprobará este jueves el inicio del procedimiento para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de "regular el uso residencial y el uso turístico en toda su extensión y complejidad" y adaptarlo "a la nueva situación social y económica de la ciudad".

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha anunciado este miércoles junto a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que el Consistorio activará la suspensión de las nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en todo el término municipal durante un máximo de tres años, o hasta que entre en vigor la nueva normativa si sucede antes.

"Durante el período mencionado el uso residencial de una vivienda no habilita por sí mismo la posibilidad de destinarla a vivienda de alojamiento turístico, quedando suspendidas en todo el término municipal", detalla el Ayuntamiento. La medida, la tercera desde el año pasado para limitar este tipo de alojamientos, será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Esta suspensión de las nuevas viviendas de uso turístico "permite dedicar tiempos a construir y a reflexionar sobre ese escenario de uso residencial y turístico", ha afirmado.

El Ayuntamiento comunicará esta decisión a la Junta de Andalucía para que "impida la inscripción previa en el registro de viviendas de uso turístico y anule el procedimiento de inscripción automática" mientras dure la suspensión.

Esta iniciativa constituye la tercera fase del plan municipal para regular el turismo residencial. En la primera, en junio de 2024, se prohibió registrar nuevas viviendas turísticas sin entrada y servicios independientes. En la segunda, vigente desde enero de este año, se vetó su inscripción en 43 barrios con más del 8% de viviendas turísticas, y se limitó el alta en otros 328 barrios solo a aquellas con accesos y servicios independientes.

La modificación del PGOU de 2011 pretende "reconocer el uso turístico como un uso diferenciado y no asimilable automáticamente al uso residencia", así como establecer "condiciones específicas para su implantación" y dotar a la administración de "un marco jurídico claro" que permita regular, suspender licencias o aplicar zonificaciones "conforme al interés general".