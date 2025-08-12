Malas noticias: la AEMET extiende la ola de calor hasta el lunes 18, cinco días más

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado este martes un nuevo aviso en el que extiende la ola de calor que sufre España desde el pasado domingo 3 hasta, mínimo, el lunes 18. Son cinco días más que su anterior pronóstico, que lo fijaba hasta este miércoles.

Aunque la AEMET subraya que el escenario es de incertidumbre, los expertos apuntan a que, desde el jueves, el escenario más probable es que comience un nuevo ascenso térmico. Será más acusado en la mitad norte, aunque se extenderá a la mitad oriental a partir del sábado, día en que comenzarían a descender en el Cantábrico. De este modo, las temperaturas volverán a ser muy elevadas, alcanzándose los 40-42 ºC en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.

La ola de calor se mantendrá así hasta el lunes, cuando comenzarán a descender las temperaturas. Sin embargo, la AEMET subraya que este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 ºC en las zonas anteriormente mencionadas.

En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de 22-25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Aviso rojo en Andalucía y País Vasco

De momento, de cara a este martes, las diecisiete comunidades autónomas se encuentran en alerta por calor. El aviso 'rojo', que alerta de un peligro extraordinario, ha sido habilitado en amplias zonas de Andalucía, como en la campiña sevillana y en la campiña cordobesa, donde los termómetros podrían llegar a marcar 44 grados, mientras que se prevén máximas de hasta 42 grados en el litoral de Huelva.

El mismo nivel de alerta ha sido aplicado a zonas del País Vasco, donde podrían rebasarse los 40 grados. Es el caso de Gipuzkoa interior y el interior de Bizkaia mientras que está bajo aviso 'naranja' (riesgo importante) Álava.

Se esperan temperaturas que superarán en el interior peninsular los 36-39 grados, si bien en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse los 44 ºC