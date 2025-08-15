Malas noticias si has ido de vacaciones a este país vecino: roban los datos de identidad de miles de turistas

Las ciberestafas y las filtraciones de datos están a la orden del día. Cada vez son más las personas que sufren estos intentos por parte de los ciberdelincuentes y que, algunas de ellas, acaban siendo denunciadas por suplantación o robo.

La Agencia Estatal Italiana de Asuntos Digitales (Agid) ha advertido esta semana de que un grupo de ciberdelincuentes ha robado documentos de identidad en hoteles y han pedido extremar la precaución.

"CERT-AgID, que ha interceptado una venta ilegal de documentos de identidad robados en hoteles que operan en Italia, recomienda prestar atención a cualquier signo de uso indebido de sus datos", ha señalado en un comunicado.

Se trata del robo de "decenas de miles de escaneos de alta resolución de pasaportes, documentos de identidad y otros documentos de identificación" que se suelen usar para hacer check-in en los hoteles.

"El autor que vendió estos documentos, conocido bajo el seudónimo mydocs, afirmó haberlos obtenido mediante acceso no autorizado a sistemas informáticos entre junio y agosto de 2025", ha contado.

"Tras un informe inicial que involucraba tres propiedades, surgieron nuevas infracciones: el 8 de agosto, el mismo autor publicó en el mismo foro una oferta de venta por una nueva colección de 17.000 documentos de identidad robados de otro hotel italiano; el 9 y el 10 de agosto, se publicaron nuevos anuncios de más de 70.000 documentos de cuatro hoteles italianos; finalmente, a última hora de la noche de ayer, 12 de agosto, el atacante mydocs publicó un nuevo anuncio de venta de 3.600 documentos de identidad robados de otros dos hoteles", ha señalado el organismo italiano.

Ha sido la última denuncia la que ha elevado hasta 10 el número de hoteles italianos que se han visto implicados en este robo. "No se descarta que surjan más casos en los próximos días. Estos datos, una vez robados, pueden utilizarse con fines fraudulentos: desde la creación de documentos falsos hasta la apertura de cuentas bancarias, pasando por ataques de ingeniería social y robo de identidad digital, con consecuencias potencialmente graves para las víctimas, tanto financieras como legales", ha explicado.