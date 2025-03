Una manada de ciervos devora el cultivo del año de cereal: "Esto es una salvajada, no se puede consentir"

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Zamora (UPA Zamora) ha denunciado que la gran población de ciervos presente en los campos de cereal de la comarca de Tábara está arrasando los cultivos.

"Los daños que sufrimos en la agricultura y ganadería son cada día más elevados, y la siniestralidad viaria por los animales cada vez mayor. El impacto económico es cuantioso y las pérdidas para los profesionales agrarios se disparan", han alertado desde UPA Zamora.

Un agricultor de la comarca zamorana de Tábara, José Manuel Ballesteros, ha subrayado, en declaraciones a La Opinión de Zamora, que la situación causada por los ciervos sueltos "es una auténtica salvajada".

Ballesteros ha asegurado que los ciervos se alimentan a diario del cereal cultivado en los campos. En ese sentido, ha destacado que "no se puede consentir el daño que estamos sufriendo y además que nos toque pagar un seguro por una fauna salvaje que no es nuestra. La Junta de Castilla y León nos ha pasado una pelota que no es de los agricultores y ganaderos".

Desde UPA Zamora han advertido de que ahora se están viendo afectados los campos de cereal, pero "no tardando mucho serán las parcelas de girasol, maíz o leguminosas las que serán pasto y alimento de una fauna cada vez más descontrolada y que hace estragos a los profesionales agrarios".

En consecuencia, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Zamora ha indicado que "es de sentido común reclamar a quienes tienen responsabilidad en legislar y gobernar que ordenen el territorio y, en el caso que nos trata, protejan a las personas para que la fauna salvaje no se convierta en un serio riesgo, como ocurre actualmente".