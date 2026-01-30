Manuel, jubilado anticipado: "Hay personas con hasta 48 años cotizados penalizados entre un diez y un 24%"

Manuel Barrera es jubilado anticipado y portavoz en Andalucía de ASJUBI 40, la asociación que representa a miles de trabajadores con largas carreras de cotización que, pese a haber dedicado más de cuatro décadas al mercado laboral, ven recortada su pensión.

Su denuncia es clara y directa: el sistema penaliza a quienes más han contribuido. “Hay personas que tienen 40, 42, 45 y hasta 48 años cotizados y están penalizados entre un 10 y un 24%”, explicó Barrera en una entrevista en el programa Despierta Andalucía, de Canal Sur. Una afirmación que resume la reivindicación de que haber trabajado más de cuatro décadas no garantiza cobrar el 100% de la pensión si la jubilación se produce antes de la edad legal ordinaria.

Carreras largas, recortes permanentes

Desde ASJUBI 40, asociación que agrupa a jubilados con largas carreras de cotización, se estima que cerca de 900.000 personas están afectadas por estas reducciones. Se trata de trabajadores que, pese a haber contribuido al sistema durante una gran parte de su vida, ven recortada su pensión de por vida por jubilarse anticipadamente, ya sea de forma voluntaria o forzosa.

Critican que el sistema permita que, con 38 años y tres meses cotizados, una persona pueda acceder al 100% de la pensión en la jubilación ordinaria, mientras que quienes han cotizado mucho más tiempo sufren recortes importantes. “No tiene lógica ni justicia”, insiste.

Una reivindicación clara

El mensaje del colectivo es eliminar los coeficientes reductores para quienes acrediten 40 o más años cotizados, independientemente de si la jubilación fue voluntaria o involuntaria. “Para nosotros no hay distinción”, subraya Barrera.

Además, aclara que no reclaman cambios para las futuras jubilaciones, sino una corrección para quienes ya están penalizados. Según explica, los trabajadores que siguen en activo no tienen este problema en la actualidad, por lo que la demanda se centra exclusivamente en reparar una situación ya consolidada.

Sin medidas concretas

La presión del colectivo ha comenzado a tener eco político. A propuesta de Podemos, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente instar al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores para las carreras de más de 40 años de cotización.

La iniciativa salió adelante con el voto favorable de PSOE y Sumar, marcando un giro respecto a semanas anteriores, cuando la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se mostraba contraria a esta posibilidad, como según recoge Noticias Trabajo. Sin embargo, la votación no se ha traducido todavía en cambios legislativos, lo que mantiene la incertidumbre entre los jubilados afectados.

La reivindicación llega en un momento especialmente delicado. El pasado 27 de enero, el Congreso tumbó el decreto del Gobierno que incluía la revalorización de las pensiones para 2026, dejando en el aire la subida prevista del 2,7% para las pensiones contributivas y aumentos mayores para las mínimas.