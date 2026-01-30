Si comer helado te sienta mal, un heladero despeja las dudas sobre si realmente es por la lactosa o no

¿Comer helado te ha sentado mal alguna vez? Es muy probable que hayas pensado que es por la lactosa. Diego, un heladero y creador de contenido (@diegogelato) que trabaja en Helados Sienna en Madrid, ha despejado toda duda sobre si esta podría ser la causa o no.

"Si el helado te sienta mal, no siempre es por la lactosa y ahora te voy a explicar por qué", afirma el experto al principio del vídeo. Deja muy claro que la leche en una heladería no está "porque sí", ni por un motivo banal ni cuestión de mejorar el sabor.

Según explica, la leche aporta tres elementos clave en un helado:

La grasa, que aporta "cremosidad".

La proteína, que aporta "estructura".

La "demonizada" lactosa, que aporte "un pequeño toque sutil de dulzura y la textura la mejoramos".

Lo que pasa con la lactosa

El heladero define la lactosa como "el azúcar natural que tiene la leche". Advierte de que "endulza" muy poco, pero que a la vez ayuda a que la leche "no sea un bloque".

"Intolerante a la lactosa no es todo el mundo. Quitar la lactosa sin saber por qué, estropea más de lo que ayuda", defiende. Ve necesario saber por qué se quita y por qué se agregan ingredientes como la lactosa: "Un buen helado no se hace quitando cosas a lo loco, se hace entendiendo el porqué de cada ingrediente".

Un helado muy dulce o muy duro no es casualidad

Por otro lado, está el aspecto del helado que es demasiado dulce o está demasiado duro. El heladero confirma que no es casualidad, sino "matemática".

"En la heladería hay dos siglas que mandan más que cualquier sabor: uno es el PAC y otro es el POD", ha asegurado.

El POD es "el poder endulzante".

es "el poder endulzante". El PAC es "el poder anticongelante".

Y es precisamente por eso que "no todos los azúcares sirven para lo mismo". Según relata, unos endulzarán más, otros congelarán menos y asegura que un buen helado no es el más dulce, sino el mejor "equilibrado".

Lo bueno y lo malo de los helados

Amandín, una empresa de productos naturales y orgánicos, ha elaborado una tabla sobre las ventajas y las desventajas de los helados.

Lo bueno abunda más que lo malo:

Fuente de vitaminas y minerales.

Son refrescantes.

Saludables si son caseros.

Hidratantes.

En cuanto a las contras, destacan tres importantes: