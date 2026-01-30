Una línea de cruceros prohíbe el acceso a los menores de 18 años sosteniendo que la mayoría de sus clientes ronda los 65

Los cruceros se han consolidado como una de las opciones favoritas para quienes buscan combinar descanso y turismo durante sus vacaciones, ofreciendo la posibilidad de recorrer múltiples destinos sin necesidad de cambiar de alojamiento. Tradicionalmente concebidos como planes abiertos a todo tipo de público, desde familias hasta grupos de amigos, algunas líneas comienzan a redefinir sus propuestas, limitando el acceso a ciertos perfiles de viajeros.

En este contexto, la compañía de cruceros de lujo Oceania Cruises anunció que todas las reservas realizadas desde el 7 de enero de 2026 requerirán que los pasajeros tengan 18 años o más al embarcar. Sin embargo, los billetes comprados antes de esa fecha que ya incluyen menores serán respetados y completados con normalidad, mientras que las nuevas reservas estarán dirigidas a viajeros adultos, ajustando la oferta a sus intereses y expectativas.

La transformación formaliza una tendencia que ya era visible desde hace tiempo. Oceania se ha orientado históricamente a viajeros adultos interesados en gastronomía, destinos largos y servicios de alto nivel, no en clubes infantiles ni entretenimiento para familias. Según informa Daily Mail, la edad promedio de sus huéspedes ronda los 65 años y anteriormente los niños representaban una proporción insignificante.

Adaptar la oferta a su público

Con la nueva política la compañía pretende afianzar ese posicionamiento, consolidar su perfil comercial y adaptar experiencias, recorridos y programaciones a un público adulto con mayor capacidad de gasto. Un ejemplo de la clientela a la que apunta la línea son sus grandes travesías: entre los itinerarios más destacados figura la llamada “Kangaroo Route”, una travesía de 129 días entre Sídney y Londres que visita alrededor de 80 puertos en 34 países.

Los viajes de este tipo, que incluye pernoctaciones en ciudades como Tokio, Singapur, Bombay y Burdeos, parten con tarifas de entrada muy elevadas, en torno a los 54.999 dólares por persona, según recoge Travel Market Report. Esto convierte estas travesías en un lujo al alcance de unos pocos, reservadas principalmente para viajeros con alto poder adquisitivo y dispuestos a invertir en experiencias largas y exclusivas.

Oceania no es la única que explota el formato “solo adultos”, otras marcas como Virgin Voyages o Viking llevan años comercializando embarques exclusivos para mayores de 18, con propuestas dirigidas a público joven y adulto respectivamente. La proliferación de este tipo de ofertas responde a la segmentación del mercado y a la demanda de experiencias más tranquilas o, por el contrario, más enfocadas a la vida nocturna y la fiesta, según la propuesta de cada crucero.

Mientras que varios agentes de viaje y clientes habituales del segmento de lujo ven esta medida como una forma de orientar el servicio y convertirlo en algo exclusivo, las familias y viajeros que planeaban salidas multigeneracionales en Oceania deberán reubicar sus planes en otras líneas. Por ahora, la compañía insiste en que no se trata de un cambio para excluir a nadie de forma abrupta, sino de alinear la oferta con la experiencia que sus huéspedes históricos valoran.