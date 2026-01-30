Roban a una perra de terapia en un colegio y la encuentran a 50 kilómetros: "Todo el que la conoce queda prendado de ella"

La desaparición de Mabel, una perra de terapia que trabaja en un colegio de educación primaria del condado de Kent, en el Reino Unido, mantuvo en vilo durante tres días a alumnos, profesores y familias.

El animal, de cuatro años y raza puli, fue robado de la casa de su dueña el jueves 8 de enero por la mañana, provocando una gran conmoción en la comunidad educativa donde era una mascota habitual y sobre todo muy querida.

Mabel no era una mascota cualquiera. Cada miércoles acudía al colegio primario Tenyham CofE, donde interactuaba con cerca de 200 alumnos como parte de un programa de apoyo emocional. Su ausencia se sintió de inmediato entre los niños, muchos de los cuales encontraban en ella calma, consuelo y un espacio seguro para expresarse.

El robo y la rápida movilización

La perra fue sustraída del domicilio de Emma Butler, subdirectora del centro escolar. Butler denunció el robo de inmediato a la policía de Kent y, paralelamente, lanzó una intensa campaña en redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda. Las autoridades confirmaron que se abrió una investigación ese mismo jueves alrededor de las nueve de la mañana.

Las autoridades se implicaron tanto en la búsqueda del can que incluso se utilizaron drones para rastrear posibles zonas donde pudiera encontrarse el animal, dada la preocupación por su bienestar y el valor emocional que tenía para tantas familias y alumnos.

Una pista clave a 50 kilómetros de casa

Tras tres días de incertidumbre, la esperanza llegó el domingo 11 de enero. Mabel fue vista en el Parque Rural Darenth, en Dartford, a unos 50 kilómetros del lugar donde había desaparecido. La noticia corrió rápidamente y supuso un enorme alivio para todos los implicados.

“Esta es la mejor noticia de todas”, declaró Emma Butler visiblemente emocionada a medios según recoge La Dépêche. La perra fue recogida y trasladada al veterinario para una revisión, antes de reencontrarse definitivamente con su familia. Afortunadamente, se encontraba en buen estado. La policía continúa ahora con la investigación para identificar a los responsables del robo.

Una perra que deja huella

Mabel, rescatada originalmente en Hungría, se había convertido en una parte fundamental de la vida de la familia Butler y del colegio. “Es una parte esencial de nuestras vidas”, explicó Emma. “Y todo el que la conoce queda prendado de ella”, añade.

Como perra de terapia, su papel iba mucho más allá de la simple compañía. Los perros de terapia ofrecen importantes beneficios emocionales y sociales: ayudan a reducir la ansiedad, el estrés y la tristeza, mejoran la comunicación y favorecen la socialización, especialmente en entornos escolares.