La UE acuerda designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista: ¿qué supone?

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el 20 de enero de 2026, en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea dieron este jueves el primer paso para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) en la lista de organizaciones terroristas de la UE, una decisión en gran medida simbólica puesto que ya está sujeta a una amplia gama de sanciones europeas, incluidas algunas destinadas a prevenir la proliferación nuclear.

Lo hace cuando las presiones se acrecientan contra el régimen de los ayatolás por su represión contra los manifestantes que, desde hace más de un mes, reclaman salidas a la crisis económica que afronta el país. Las ONG calculan que se ha asesinado ya a más de 6.000 personas.

Ello ha llevado a Estados Unidos a amenazar Teherán: si no se detiene, si no frena sus proyectos armamentísticos y si no se aviene a un acuerdo sobre sus investigaciones nucleares, habrá ataque. Para apuntalar sus palabras, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado un importante despliegue militar en Oriente Medio.

Qué es la lista

La UE adoptó por primera vez medidas restrictivas contra personas y entidades implicadas en actos de terrorismo en diciembre de 2001, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año.

La lista de la UE se estableció para aplicar la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e incluye a organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico.

Todas las personas, grupos y entidades incluidos están sujetos a medidas relacionadas con la inmovilización de fondos y activos financieros y con la cooperación policial y judicial en materia penal.

Los motivos

La decisión de incluir a la CGRI se produce tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní este mes, en las que murieron 3.117 personas, según la versión oficial iraní, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en EEUU, sitúan en 6.373, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.

"La represión no puede quedar sin respuesta", indicó ayer la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "'terrorista' es, en efecto, como se denomina a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo".

Los efectos

Fuentes diplomáticas habían apuntado la víspera que la CGRI ya figura en la lista de regímenes de sanciones contra Irán -tanto como entidad como muchos de sus miembros- y que, en lo que respecta a la congelación de activos y la prohibición de transferencias, ya se ve afectada, por lo que "en la práctica el valor añadido de incluirla como organización terrorista es muy limitado".

De hecho, la UE introdujo en 2011 un régimen compuesto por medidas restrictivas dirigidas específicamente contra las violaciones y abusos de los derechos humanos en Irán, que se han renovado anualmente desde entonces.

Desde 2022, la UE ha aumentado drásticamente las medidas restrictivas, adoptando múltiples paquetes de sanciones en el contexto de la creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán.

Además, el 20 de julio de 2023, el Consejo estableció un marco específico para las sanciones en vista del apoyo militar de Irán a la guerra de Rusia contra Ucrania y, en mayo de 2024, su alcance se amplió en vista del apoyo militar de Irán a grupos armados en Oriente Medio y la región del mar Rojo y de los ataques con drones y misiles que Irán llevó a cabo contra Israel en abril de ese año.

Dos miembros armados de las fuerzas especiales de la policía iraní, tras una bandera colocada en un blindado, durante una manifestación progubernamental en Teherán, el 12 de enero de 2026. Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Años de debates...

La posibilidad de situar a la CGRI en la lista comunitaria de organizaciones terroristas llevaba años en la mesa del Consejo. Volvió a tomar fuerza a raíz del asesinato de la joven iraní Mahsa Amini en custodia policial en septiembre de 2022 tras haber sido arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo islámico.

Esa muerte provocó manifestaciones que fueron duramente reprimidas por las autoridades iraníes con cerca de 500 fallecidos, unos 20.000 detenidos y las posteriores ejecuciones de una veintena de personas.

... y reticencias

La decisión, que requería la unanimidad de los Veintisiete, ha sido posible porque algunos de los países más reticentes, como España y Francia, que habían pedido calibrar bien las posibles consecuencias de la medida, se sumaron a la mayoría.

Algunos Estados miembros habían hecho hincapié en el impacto de la seguridad para sus propios ciudadanos, teniendo en cuenta la práctica habitual de detención sin aparente justificación de europeos en prisiones iraníes.

Repercusiones diplomáticas

Kallas aseguró que "se han calculado los riesgos" y precisó que "la parte diplomática queda fuera" de la Guardia Revolucionaria: "Las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos", agregó.

Por su parte, Irán calificó este jueves de "otro error estratégico" la designación de la CGRI como terrorista y acusó a la UE de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

Próximos pasos

Tras el acuerdo informal alcanzado ayer, la UE deberá aprobar la decisión formalmente, mediante la adopción por unanimidad en el Consejo de las actas legales.

¿Atacará Trump?

Ahora mismo, la mayor duda de fondo es si atacará EEUU, como ha amenazado Trump, Y, de hacerlo, cuáles serían las consecuencias. Esta madrugada, The New York Times constata la inclinación a dar el golpe que tiene el Gobierno norteamericano, tras las reticencias de semanas pasadas. "En los últimos días, el presidente Trump ha recibido una lista ampliada de posibles opciones militares contra Irán, con el objetivo de causar más daños a las instalaciones nucleares y de misiles del país o debilitar al líder supremo iraní, según varios funcionarios estadounidenses", expone el diario.

Las opciones van más allá de las propuestas que Trump estaba considerando hace dos semanas para cumplir su promesa de detener la matanza de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno iraní y las milicias afiliadas, según informaron los funcionarios al diario. "El conjunto actual de opciones incluye incluso la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses realicen redadas en emplazamientos dentro de Irán, y se presenta en un contexto diferente, ahora que las protestas han sido brutalmente reprimidas, al menos por el momento", insiste.

Trump ha estado exigiendo que Irán tome medidas adicionales para poner fin a su intento de construir un arma nuclear y detenga su apoyo a agentes que desde hace tiempo han atacado a Israel y han desestabilizado Oriente Medio. Él y sus principales asesores están considerando si cumplir sus amenazas de acción militar para lograr esos objetivos y posiblemente provocar un cambio de gobierno.

Trump aún no ha autorizado una acción militar ni ha elegido entre las opciones presentadas por el Pentágono, dice el diario. "El presidente se mantiene abierto a encontrar una solución diplomática y algunos funcionarios reconocieron que anunciar las amenazas de acción militar pretendía incitar a los iraníes a negociar. En los últimos días, ha reflexionado sobre si un cambio de régimen sería una opción viable", expone.

En el caso de Irán, los funcionarios se muestran escépticos de que Teherán acepte las condiciones planteadas por Estados Unidos. Estas incluyen el cese permanente del enriquecimiento de uranio y la renuncia a todas sus reservas nucleares actuales, empezando por las más de 440 kilos de uranio enriquecidos a niveles casi aptos para bombas. Sin embargo, la mayor parte de ese material permanece enterrado bajo los escombros de los ataques de junio.