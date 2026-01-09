El CEO de Randstad lanza un aviso a los universitarios y les pide aprender oficios: "El camino clásico está agotado"

"El camino clásico está agotado". Estudiar una carrera universitaria ya no es una garantía de poder obtener un buen puesto de trabajo. Así lo ha asegurado uno de los mayores expertos en recursos humanos, el CEO de Randstad, Sander van't Noordende.

El director ejecutivo de la mencionada multinacional apunta a que la trayectoria profesional tradicional, en la que los graduados no tienen problema para acceder a un trabajo de oficina al terminar sus estudios, ha llegado a su fin.

En declaraciones a la revista Fortune, Sander van't Noordende ha destacado que las profesiones en las que está habiendo más dificultades para encontrar un empleo tras salir de la universidad son aquellas en las que la inteligencia artificial puede asumir tareas, como el marketing, el diseño o la comunicación.

Por ese motivo, el CEO de Randstad ha pedido a los jóvenes que reflexionen acerca de si completar unos estudios universitarios es lo que realmente necesitan. "Las personas deben plantearse si sigue siendo el camino adecuado solicitar un préstamo para estudios, cursar una carrera y formarse para una profesión que cambia rápidamente", ha expresado Sander van't Noordende.

"Hay que estar dispuesto a explorar nuevos caminos"

Igualmente, el experto en recursos humanos ha animado a los universitarios a aprender oficios manuales para tener un futuro laboral exitoso. "Existe una demanda masiva de trabajadores cualificados, como mecánicos, operadores de maquinaria e ingenieros", ha resaltado del director ejecutivo de Randstad.

En ese sentido, Sander van't Noordende ha aconsejado a quienes han terminado una carrera universitaria y no encuentran hueco en el mercado laboral que lleven a cabo una reconversión profesional. "Adquieran nuevas habilidades y adáptense a las oportunidades que se les presenten", ha recomendado.

Al respecto, el CEO de Randstad ha subrayado que pasar de un trabajo de oficina a un oficio manual no debe ser entendido como un fracaso sino como una adaptación al mercado laboral existente en estos momentos. "Hay que estar dispuesto a cambiar y a explorar nuevos caminos", ha insistido.