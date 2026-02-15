El miedo de una japonesa tras 3 años en España: "Si vuelvo a mi país y hablo así, pensarán que soy egoísta"

"Así es como me ha cambiado España", introduce Okini en un nuevo vídeo en su perfil de Youtube, donde acumula casi 2.000 suscriptores. La japonesa lleva tres años viviendo en el país y dice que hay muchas cuestiones de los españoles que le han llamado mucho la atención, como la cerveza, los horarios y las conversaciones... Reconoce que España le ha cambiado la personalidad.

"Me ha empezado a gustar mucho la cerveza en España. En Japón existe una costumbre: cuando vas a salir con tus amigos, el primer trago es siempre cerveza. No es obligatorio, pero es como una norma no escrita". "La idea es empezar todos con lo mismo para brindar en grupo", explica en una publicación que ha alcanzado más de 300 Me Gusta. "En la segunda ronda ya puedes pedir lo que más te apetezca". Eso sí, admite que la cerveza que más le gusta en España es la Estrella Galicia.

En estos años que lleva viviendo en España, dice que le han cambiado los horarios de las comidas. "Me sorprendí mucho cuando llegué aquí", reconoce. "Me entraba mucha hambre porque estaba acostumbrada a comer a las 12.00 de la mañana y aquí se come a las 14.00", explica. "Hay dos horas de cambio", agrega.

"Me sorprendí mucho, de verdad", insiste, puesto que en Japón, relata, cenan en torno a las 19.00 de la tarde, y en España a las 21.00-22.00. Ella dice que el cambio estriba en que en España "el sol se va más tarde". "En Japón a las 19.00 ya está oscuro".

"Mi personalidad ha cambiado"

La japonesa asegura a través de su publicación que la personalidad le ha cambiado desde que vive en España: "He aprendido mucho de la cultura de comunidad". "Yo creo que es donde noto más la diferencia de culturas. "En Japón, cuando hablo con mis amigos, si hablamos de famosos, cada persona tiene la oportunidad de decir su opinión", explica. Aunque reconoce que "es algo raro".

En España, dice: "Tengo que intervenir y pedir turno de palabra". "Cuando uno tiene opinión, habla. Cuando no la tiene, no habla. Es muy simple aquí", indica. "Si hago esto en Japón, la gente puede sentir que soy egoísta. Pero depende del idioma que utilice; tengo que cambiar mi actitud".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar el vídeo, que ha alcanzado casi 5.000 visualizaciones. "Aquí en España se come y cena más tarde porque el clima invita a socializar con las amistades y se mira de aprovechar todas las horas del día", comenta un español. "Me alegra mucho que te vayas adaptando. Es un gusto tenerte aquí. Gracias por tu canal", asegura otro. "La diferencia de hora es porque España funciona con la hora de Berlín, y claro, en Galicia en verano hay sol hasta las 22.30", sentencia otro.