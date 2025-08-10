Marcia, 100 años, psicóloga: "Es un esfuerzo, pero cuando estoy en una sesión, puedo ser yo misma"

Marcia Brenner, psicóloga de 100 años, ha hablado con The New York Times de por qué sigue escuchando a la gente en sesiones de 45 minutos, cada una, casi todas las semanas.

Desde la pandemia, su estado de salud sufrió un cambio repentino, comenzó a tener pérdidas de memoria de los detalles sobre la vida de sus pacientes. "Es terriblemente frustrante, pero no puedo hacer nada salvo decir: ‘Recuérdamelo, dímelo otra vez, repítelo’. Hago todo lo que puedo para no mostrar mi angustia", ha contado.

Pero cree que si se jubila fallaría a sus pacientes. Su hijo Evan Brenner ha destacado que su actitud "se remonta a la hospitalidad de la Europa del Este". "No se dice que no a un invitado o a alguien que pide ayuda", ha señalado.

Pese a que tiene un asistente de salud a domicilio para sus revisiones, la protagonista continúa con sus sesiones semanales. "Es un esfuerzo, pero automáticamente me pongo en modo trabajo. Cuando estoy en una sesión, puedo ser yo misma", ha relatado.

Daniel, otro psicólogo, ha destacado que "ella cobra vida al escuchar". "Una buena psicoterapia consiste en prestar atención a lo que ocurre ahora, no a lo que ocurrió la semana pasada. Da consejos increíblemente prácticos", ha explicado.

Candice Belanoff, de 56 años, una de sus antiguas pacientes, ha destacado que Marcia "trabajó con muchos músicos y artistas en apuros". "Es depositaria de todos los dilemas, las peculiaridades y los pecadillos de estas personas", ha detallado.