Fascinación de los arqueólogos al topar con un gato montés de 5.500 años que desvela nuevos datos sobre la fauna de la prehistoria

Descubrimiento arqueológico importante en Irlanda. En la cueva de Glencurran, perteneciente al condado de Clare, se han encontrado restos de un gato montés (Felis silvestris) que datan de alrededor del 3600 a. C. Es decir, el mamífero vivió en la isla hace 5.500 años.

Marion Dowd, arqueóloga de la Atlantic Technological University (Irlanda), ha sido la autora del hallazgo. Cabe destacar que se trata del gato montés más antiguo que se ha encontrado en Irlanda.

Tal y como recoge el medio de comunicación irlandés Irish Independent, este descubrimiento arqueológico es un gran avance en la comprensión de la fauna y la ecología prehistóricas de Irlanda.

La investigación a través de la que se ha hallado a este gato montés del Neolítico ha sido publicada en la revista científica Journal of Irish Archaeology. Además, el trabajo también ha formado parte de un importante estudio internacional publicado en la revista Science que se ha centrado en analizar el ADN de gatos antiguos en toda Europa.

En relación a la importancia del descubrimiento, Marion Dowd ha subrayado que "esta es la primera vez que podemos afirmar con certeza que los gatos monteses europeos vivían en la Irlanda prehistórica. Esto transforma lo que creíamos saber sobre la fauna antigua de Irlanda".

Además, la autora del hallazgo arqueológico ha añadido que "este descubrimiento nos proporciona por fin pruebas sólidas de que los gatos monteses estaban aquí en el Neolítico. Los resultados del ADN antiguo fueron especialmente emocionantes".

La arqueóloga de la Atlantic Technological University también ha resaltado la importancia internacional de esta investigación afirmando que "ver que este gato montés irlandés se agrupa con animales del sur de Europa nos indica que pertenecía a un linaje mucho más antiguo y salvaje que nuestros gatos domésticos actuales".

"Este hallazgo deja claro que necesitamos datar con radiocarbono y analizar otros huesos de gatos procedentes de yacimientos prehistóricos de toda Irlanda. Sin la datación por radiocarbono y los análisis de ADN antiguo, no podemos distinguir los verdaderos gatos monteses prehistóricos de los gatos domésticos posteriores", ha agregado Dowd.