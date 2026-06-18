Misterio en torno a la cámara desaparecida en la fatal caída de María Eduarda, la joven de 21 años muerta tras ser lanzada al vacío sin ninguna protección

El caso de la muerte de María tras ser empujada desde un puente sin tener bien asegurada la cuerda de sujeción sigue generando mucho desconcierto días después de la tragedia.

El accidente tuvo lugar el pasado sábado en el denominado Ponte do Esqueleto, un puente que une las ciudades de Limeira y Cordeirópolis, en el estado de São Paulo (Brasil). En una actividad de salto con varios compañeros e instructores, María cayó unos 40 metros tras ser empujada por los responsables de la actividad, mientras que la cuerda de seguridad quedaba sin asegurar en la plataforma.

Los responsables de la actividad han asegurado en un primer momento que no se explican por qué la joven de 21 años no estaba debidamente asegurada con la cuerda en un salto de este tipo. Y aún menos claro está por qué han desaparecido las imágenes de su salto.

La víctima llevaba una cámara durante el salto con la intención de documentar la experiencia y poder compartirla después. Ni el equipo ni los investigadores del caso ofrecen explicaciones a la desaparición del dispositivo, tal y como confesó uno de los instructores del salto que ha sido detenido. Sí lo hace un testigo presencial de los hechos, que apunta haber visto a un miembro del equipo organizador retirar la cámara del cuerpo de la víctima tras el impacto.

"Lo primero que recuerdo al ver a la chica en el suelo fue a un miembro del personal quitándole la cámara GoPro de la correa del cuello, ya que estaba tendida en el suelo, ya fuera por preocupación por el equipo o para ocultar pruebas", admitió días atrás el testigo Rafael Goulart, según G1.

En una primera declaración ante las autoridades, los responsables del equipo admitieron que no podían comprender cómo pudo haber ocurrido el fatal accidente. De hecho, según el portal G1, dos de los tres acusados admitieron en los interrogatorios ser los responsables de la preparación de las cuerdas, pero no saber con más detalle la división exacta de las tareas dentro del equipo.

Alegando que no había voluntad alguna de los instructores en causarle la muerte a la joven de 21 años, el abogado defensor de los acusados ha reclamado la liberación de sus clientes, petición por ahora no atendida por las autoridades.