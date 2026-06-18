69 operaciones, las dos piernas amputadas y un peluche de panda en la prótesis: así ha vuelto a escalar el soldado al que llamaban Arnold Schwarzenegger

Los drones se han convertido en uno de los grandes protagonistas de la guerra de Ucrania. Y una de las consecuencias de su utilización masiva es que se ha tornado en el arma que más bajas (muertos, heridos y desaparecidos) causa en estos momentos en el frente.

Los datos militares oficiales ucranianos dejan claro que los vehículos no tripulados han experimentado un rápido desarrollo a lo largo de estos más de cuatro años de conflicto armado, ya que las bajas ocasionadas por drones han pasado de menos del 10% en 2022 a casi el 80% en 2025.

El medio de comunicación francés Le Monde ha elaborado un reportaje en el que ha podido hablar con Dima, un soldado ucraniano al que le amputaron las dos piernas como consecuencia de un ataque con un dron ruso contra el vehículo en el que circulaba de regreso de una misión.

"Ese día, acababa de ser desplegado en Pokrovsk, en el Donbás. Nuestra misión era sencilla: neutralizar una posición enemiga y luego regresar a la trinchera en nuestro vehículo. De regreso, recuerdo a nuestros compañeros gritándonos por los walkie-talkies que aceleráramos, luego el zumbido repentino de un dron y, finalmente, el agujero negro", ha recordado Dima.

El soldado pasó por 69 operaciones y tres meses de convalecencia. A Dima siempre le ha gustado el deporte, por lo que, para cuidar su salud física y mental, ha decidido acudir dos veces por semana a escalar a un gimnasio de Kiev al que también asisten otros combatientes ucranianos que han resultado heridos en la guerra.

"El deporte lo era todo para mí. Me llamaban Arnold Schwarzenegger"

"Antes de la guerra y de mi 'accidente', el deporte lo era todo para mí. Empecé a levantar pesas a los 16; me llamaban Arnold Schwarzenegger", ha destacado el soldado, que lleva sujeto a su prótesis derecha un peluche de panda.

Respecto a su adaptación a escalar usando solo los brazos, Dima ha expresado que "me canso más rápido. Lo más difícil es escuchar al cuerpo y no esforzarse demasiado. Otro detalle importante es que necesito controlar mejor cómo distribuyo mi peso. Voy a mejorar en ese aspecto este año".