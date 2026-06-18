Una estadounidense deja la oficina para trabajar como autónoma en una furgoneta: "No cambiaría mi nueva vida por nada, y menos por un trabajo de oficina como el que tenía antes"

Koi Reid es una estadounidense que decidió dejar su puesto de trabajo como gestora de programas a distancia en una organización medioambiental sin ánimo de lucro para lanzarse a la aventura de trabajar como autónoma recorriendo el país en su furgoneta.

La mujer ha detallado qué es lo que llevó a dar ese cambio radical en su vida y cuál ha sido su experiencia hasta el momento con esa particular forma de trabajar en un artículo en Business Insider.

Respecto a su anterior empleo, Koi ha señalado que "pensaba que había conseguido el puesto perfecto hasta que la empresa nos comunicó que teníamos que empezar a acudir a la oficina por turnos".

El fallecimiento de su mascota fue lo que le hizo replantearse si realmente estaba haciendo lo que quería con su vida. "Tras la muerte de mi querida mascota, empecé a arrepentirme de todas las horas perdidas en atascos o en la oficina, en lugar de estar con ella durante sus últimos meses de vida. Totalmente desilusionada, crucé el país para volver a vivir con mi madre", ha expresado.

La estadounidense ha señalado que, tras ese mal momento, "pasé el verano de 2024 trabajando para el evento anual Burning Man y, desde entonces, he estado viviendo en una furgoneta y 'acampando mientras trabajo' (es decir, realizando trabajos temporales o por encargo). Me enamoré de la vida en la carretera y aprendí que mis habilidades e intereses me permitían encontrar trabajo en cualquier lugar".

"Cada verano trabajo en parques estatales y nacionales"

Ahora, Koi Reid realiza trabajos relacionados con la conservación medioambiental. "Cada verano, trabajo en parques estatales y nacionales, enseñando a jóvenes adultos a talar árboles muertos, excavar senderos, construir muros de piedra y, en general, a mantener nuestros senderos en buenas condiciones", ha destacado.

Y eso no es todo, también, aprovechando la libertad que le da su furgoneta, también trabaja a veces en festivales de música. "Llevar una vida en furgoneta como trabajadora autónoma también me ha permitido explorar otras de mis pasiones, especialmente la música. Cuando no estoy trabajando en el bosque, viajo a diferentes festivales donde desempeño tareas de atención al cliente, como atender las carpas de objetos perdidos o dirigir el tráfico en los aparcamientos", ha explicado la mujer.

Koi está muy satisfecha con su vida actual. Ha asegurado que "a pesar de los inconvenientes, no cambiaría mi nueva forma de vida por nada, y menos aún por un trabajo de oficina tradicional como el que tenía antes. Valoro que este trabajo sobre el terreno me permita formar parte de las comunidades a las que viajo, y me encanta conocer a gente que ha buscado la misma libertad".