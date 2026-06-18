Zureo: qué significa la última palabra respondida en el último 'Rosco' de la historia de Pasapalabra en 'Antena 3'

Pasapalabra pone fin a su prueba estrella y a la insignia que da sentido a su programa. El Rosco será sustituido este viernes por una nueva prueba final, después de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo, que obligaba a Atresmedia a dejar de emitir el famoso formato en forma de círculo con las letras del abecedario.

Para sorpresa de muchos, Mediaset recuperó los derechos con un contraataque y, para algunos, "una venganza". Anunció que hacía años los había adquirido y que, de hecho, preparaba un nuevo concurso para integrarlo en la prueba final, como ya hizo durante tantos años cuando emitía Pasapalabra con Christian Gálvez como presentador.

Este jueves se ha vivido el último 'Rosco' de la historia de Pasapalabra desde que se emite en Atresmedia. Lo ha hecho con Javier Alonso, un abogado y tenor que se ha llevado el corazoncito de muchos y que hasta ahora se ha consolidado como uno de los concursantes que parece destinado a quedarse hasta que su rival o él se lleve el ansiado bote. Lleva 61 programas y más de 60.000 euros acumulados.

Ha tenido varios rivales hasta que llegó David, un joven catalán que dejó bien claro que él también era digno de llevarse el premio y que, hasta el momento, ha sido el gran rival a batir de Javier. El científico y bioquímico ha estado superando numerosas pruebas de la 'Silla Azul' y, en alguna que otra ocasión, ha logrado batir a Javier y empatar otras tantas veces.

Zureo, la última palabra del último 'Rosco' de la historia de Atresmedia

El programa ha arrancado con David en la silla azul, enfrentándose a Juanma, que no se lo ha puesto fácil, pero el catalán se ha llevado la victoria y ha sumado un programa más. Los invitados del último programa con el Rosco han sido Jorge Lucas, Lucía Jiménez, Julián Villagrán y Marta Belenguer.

Llegaba el turno del ansiado rosco, aunque, como ya ha mostrado el programa desde que saliera la sentencia, el panel que daba paso a la prueba había cambiado y ya no se hacía alusión al rosco, sustituyéndolo simplemente por el título del concurso.

El último rosco lo ha comenzado Javier, que disponía de un total de 144 segundos para completarlo. David, por su parte, contaba con 130 segundos.

David había completado 22 aciertos y Javier estaba contra las cuerdas con 21, necesitaba al menos un acierto para empatar y lo ha conseguido, respondiendo a la última palabra del último 'Rosco' de la historia de Pasapalabra en Antena 3: Zureo.

La palabra Zureo, según el Diccionario de la Lengua Española, se refiere a la acción y efecto de zurear, que es el sonido bajo y repetitivo que emiten las palomas o las tórtolas. También se le conoce como arrullo.