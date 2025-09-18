Muchas personas mayores creían estar tratando con un hospital y tras dar miles de euros descubrieron que es un gimnasio

En Jyväskylä, Finlandia, varios clientes mayores han presentado denuncias penales y quejas ante las autoridades de consumo después de haber sido engañados por un gimnasio que operaba cerca del Hospital Nova, tal y como recogen desde la prensa local.

Los afectados aseguran que pensaban que estaban firmando contratos con un centro hospitalario o médico, pero terminaron comprometiéndose a pagos de miles de euros por un servicio de gimnasio.

El gimnasio, ubicado en Sairaalanmäki, no tiene un letrero o logotipo visible en su exterior, lo que ha generado confusión entre los clientes, quienes pensaban que se trataba de un hospital o centro de salud. Además, la empresa no tiene un sitio web oficial donde los clientes puedan consultar información sobre precios y servicios.

Según los testimonios de los afectados, las personas mayores fueron atraídas con ofertas de "chequeos médicos gratuitos", solo para descubrir más tarde que habían firmado contratos para membresías en un gimnasio de varios años, con cuotas mensuales de aproximadamente 60 euros.

Estos contratos, a menudo, incluyen costos adicionales por servicios como mediciones de composición corporal, y los clientes han asegurado a la publicación citada anteriormente que no pudieron rescindir sus acuerdos debido a cláusulas abusivas que no les fueron explicadas correctamente.

En algunos casos, los clientes fueron presionados a firmar los contratos en el mismo momento en que asistían a las pruebas físicas o consultas de bienestar, sin una correcta información sobre la naturaleza del servicio que estaban contratando.

La Autoridad Finlandesa de Competencia y Consumo ha recibido varias quejas este año, y el caso ha sido llevado a la Policía de Finlandia Interior. En caso de que los contratos sean impugnados, los afectados podrán recuperar los pagos realizados y evitar que las agencias de cobro persigan deudas relacionadas con los contratos en disputa.