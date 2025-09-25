Muchos tiran el agua que sale del aire acondicionado cuando es un tesoro en tus manos si la reciclas

Es posible que no lo supieras, pero resulta el agua que gotea del aire acondicionado es reutilizable y no debes tirarla. Se trata de un recurso oculto que puedes aprovechar. Las ventajas de hacerlo son, por ejemplo, que es gratis y abundante en verano, es buena para las plantas y los tejidos, previene las rayas su la usas para limpiar vidrios y espejos y, además, reutilizarla reducirá tu factura del agua, así como es un gesto para minimizar el impacto ambiental que causamos cada uno.

La clave está en que cuando el aire acondicionado funciona, absorbe la humedad del aire para enfriar el hogar, según explica la publicación Mother Friendly. Esta humedad se condensa en agua, conocida como condensado del aire acondicionado. Además, dependiendo del tamaño de su casa y del clima, podrías acumular entre 5 y 20 galones al día durante los meses calurosos y húmedos.

Aunque no es potable, tiene cualidades que, como decíamos al principio, la hacen increíblemente útil. Es suave (sin minerales como calcio o magnesio), casi como agua destilada, y no contiene el cloro presente en el agua del grifo. En lugar de dejarla escurrir, puedes recogerla y reutilizarla en casa.

Asimismo, a diferencia del agua del grifo, el condensado del aire acondicionado hace que no deje marcas, manchas ni acumulación de minerales. Esto lo hace perfecto para tareas donde el agua limpia es esencial.

Para recogerla, simplemente tienes que colocar un recipiente o cubo limpio debajo del tubo de desagüe del aire acondicionado, que debes limpiar con regularidad para evitar la acumulación de bacterias. Éstas son las propuestas principales que hacen los expertos para reutilizar este agua. En primer lugar, es ideal para planchar, ya que no tiene depósitos minerales que obstruyan las rejillas de ventilación del vapor y deja la ropa suave sin rayas blancas.

En segundo lugar, permite una limpieza sin marcas, lo que la hace perfecta para limpiar espejos, ventanas y mesas de vidrio. De hecho, aseguran que funciona mejor que el agua del grifo, no necesita limpiadores especiales. Una tercera propuesta es que la utilices para el mantenimiento de tu vehículo, es decir, en las baterías de los automóviles y los depósitos de lavaparabrisas. Ayuda a previene la acumulación de minerales en estos lugares de tu motor que el agua del grifo podría causar

Además, sirve también para rellenar tanto humidificadores de tu casa como planchas de vapor y prolonga la vida útil de los electrodomésticos al evitar daños causados por el agua dura.

Y, respecto a su uso para el riego de plantas, los expertos en jardinería dicen que, como las de interior prefieren agua ligeramente ácida, el agua condensada del aire acondicionado suele tener el pH ideal. Y sugieren en concreto regar con este agua del aire acondicionado, por ejemplo, las orquídeas, helechos, violetas africanas y otras plantas de interior denominadas acidófilas.