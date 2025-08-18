Muere un exconcejal de La Rambla (Córdoba) mientras paseaba debido al calor extremo

El Ayuntamiento del municipio cordobés de La Rambla ha lamentado profundamente el fallecimiento este domingo del exconcejal del PSOE Manuel Ariza Serrano, vecino de la localidad, como consecuencia del "extremo calor" y cuando se encontraba paseando en un camino del término municipal.

Desde el Consistorio han trasladado en redes sociales a su familia, amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla "el pésame y las condolencias de todos los rambleños".

Al mismo tiempo, han pedido "mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días".

"Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas", han remarcado desde el Ayuntamiento.

Seis estaciones de la AEMET, todas en Andalucía, superaron los 45 grados: La Rambla está incluida

El calor en España fue especialmente sofocante ayer, domingo, con temperaturas por encima del umbral de los 45 grados en seis estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), todas ellas en Andalucía, aunque en 239 de las repartidas por el país los niveles fueron muy altos también, con 40 grados o más.

En primer lugar se situó el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) con 45,8 grados, seguido en niveles máximos de temperaturas por El Granado, en Huelva, con 45,4 grados, según datos definitivos facilitados por AEMET.

A continuación por niveles de calor, destacaron otras cuatro estaciones con 45,2 grados respectivamente de temperatura máxima ayer; en concreto, Montoro (Córdoba), Tomares (Sevilla), La Rambla (Córdoba) y Morón de la Frontera (Sevilla). En una séptima estación, la de Roda de Andalucía (Sevilla) se llegó exactamente a 45 grados.

Por otra parte, se registraron valores iguales o superiores a 40 grados en 239 estaciones de la red de AEMET.

"Teniendo en cuenta que ninguna estación en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, a excepción de Labastida en Alava (con 40,4 grados) llegó a esos valores, podemos imaginar la concentración de calor en el resto de comunidades", ha indicado hoy el portavoz de la AEMET, José Luis Camacho.