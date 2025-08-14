Muere un segundo voluntario que colaboraba en la extinción de los incendios forestales de Castilla y León

Captura de video facilitado por la UME que muestra las llamas en el incendio de Molezuelas de la Carballeda en Zamora

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha informado este jueves del fallecimiento de un voluntario que colaboraba en la extinción de uno de los incendios de la provincia de Zamora. Tenía el 85% de su cuerpo con quemaduras. En el momento de sufrir sus heridas era la que acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León).

Es la segunda persona fallecida por los fuegos en la comunidad y la tercera en toda España. Según El Norte de Castilla, este segundo fallecido se llamaba Jaime Aparicio y tenía 36 años.