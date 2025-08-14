Última hora de los incendios, en directo: el fuego se ceba con León, Zamora, Ourense y Extremadura
Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre los distintos frentes que asolan España y dejan desalojos masivos, confinamientos y cortes de tráfico o ferroviarios.
-Otra madrugada infernal: los incendios que arrasan España avanzan y siguen poniendo en jaque a León, Zamora, Ourense y Extremadura.
-La Sierra de la Culebra y Zamora reviven la pesadilla de los incendios tres años después: "No ha cambiado nada".
El Gobierno ha pedido a la Unión Europea el envío de dos aviones Canadair, con capacidad de 5.500 litros de agua cada uno. "No es que en este momento necesitemos de forma urgente los dos aviones, pero por previsión queremos tenerlos cuanto antes en caso de que sean precisos”, aseguraba anoche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha indicado que la comunidad más afectada, Castilla y León, puede gestionar “razonablemente” la emergencia con sus propios medios, el apoyo del Estado y de otras comunidades, además de los refuerzos europeos solicitados.
El incendio de Jarilla (Cáceres) ha obligado a evacuar a los vecinos que permanecían en sus casas en Cabezabellosa, después de que algunos no atendieran la orden de salida dada la pasada madrugada. Un convoy organizado por la Guardia Civil y Protección Civil ha trasladado a 19 personas por una vía habilitada a través de Villar de Plasencia; entre los evacuados, uno ha necesitado camilla y otro oxígeno. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido la colaboración ciudadana y la labor del dispositivo para “salvaguardar la integridad y el bienestar de todos”.
Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.
Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio. Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116. En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón. Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carreteras HU-8100, en Aroche.
La Guardia Civil ha cortado la autovía A-66, que une Extremadura con la Comunidad de Madrid, y la carretera N-630 por los incendios en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, cuya evolución preocupa en la madrugada de este jueves por las fuertes rachas de viento que se esperan. En concreto, las autoridades han cerrado el tráfico de la A-66 en el punto kilométrico 449, según ha informado el 112 de Extremadura en un mensaje en 'X', en el que también ha pedido a la población que siga las indicaciones e instrucciones de la Guardia Civil.
Buenos días, desde El HuffPost comenzamos este jueves 14 de agosto un nuevo seguimiento de toda la actualidad sobre la ola de incendios que asola a España y que ya se ha cobrado la vida de dos personas. Las llamas todavía ponen en jaque a León, Zamora, Ourense y Extremadura, con desalojos masivos y confinamientos, que también están marcados por importantes cortes viarios y de transportes, como ocurre con el tráfico ferroviario de la Alta Velocidad entre Madrid y Galicia.