Última hora de los incendios, en directo: el fuego se ceba con León, Zamora, Ourense y Extremadura 

A la espera de los dos aviones Canadair, con capacidad de 5.500 litros

El Gobierno ha pedido a la Unión Europea el envío de dos aviones Canadair, con capacidad de 5.500 litros de agua cada uno. "No es que en este momento necesitemos de forma urgente los dos aviones, pero por previsión queremos tenerlos cuanto antes en caso de que sean precisos”, aseguraba anoche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha indicado que la comunidad más afectada, Castilla y León, puede gestionar “razonablemente” la emergencia con sus propios medios, el apoyo del Estado y de otras comunidades, además de los refuerzos europeos solicitados.