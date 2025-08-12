Muere un temporero mientras recogía fruta en Alcarràs (Lleida) en plena ola de calor

Un trabajador temporero murió el lunes por la tarde en Alcarràs (Lleida), mientras recogía fruta en una finca durante horas complicadas de una de las peores jornadas del actual ola de calor que asola el territorio nacional. Así lo han adelantado medios como El País o La Vanguardia, señalando que los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso cerca de las 16:45 horas.

Previamente, la víctima mortal se había empezado a encontrar mal, con mareos, por lo que fue requerida asistencia sanitaria. A la llegada de los profesionales médicos, no se pudo hacer nada por salvar la vida de este trabajador, que no tenía signos de vida y no pudo ser reanimado.

Asimismo, y según El País, el trabajador acabó desplomándose en la carretera L-800 a la altura de la localidad ilerdense de Vallmanya. Se indaga también si se trató de una muerte por golpe de calor.

A la espera de determinar si hubo accidente laboral

Fuentes de los Mossos han trasladado al citado medio catalán que están a la espera de conocer los resultados de la autopsia para analizar las causas del deceso y determinar si se ha tratado de un accidente laboral.