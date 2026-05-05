Muere un niño de ocho años al caer desde más de 10 metros de altura en Fisterra

Sanitarios e investigadores trabajan en la playa de Fisterra (A Coruña) donde se produjo la muerte de un niño que cayó de una ventana de un centro de menores, el 4 de mayo de 2026.

La Guardia Civil está investigando la muerte de un niño de ocho años de edad tras caer de una ventana de un centro de menores en Fisterra (A Coruña), según han informado a EFE fuentes de Emergencias.

El aviso del suceso llegó al 112 Galicia a las 16:57 horas de ayer, lunes, e indicaba que el crío se había precipitado desde una ventana del centro de menores Nosa Señora do Carme, en los alrededores de la playa de A Ribeira.

A ese lugar acudió el personal de emergencias, incluido un helicóptero medicalizado, pero no fue posible hacer nada por salvar su vida. El menor cayó encima de un vehículo aparcado en la vía, señala la Cadena SER.

También se movilizó al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (Gipce), por si lo necesitan los compañeros y monitores del niño fallecido. El centro de menores cuenta con 12 plazas de acogida y 13 trabajadores.

El caso ha quedado bajo investigación de la Guardia Civil, que trabaja para esclarecer las causas de lo ocurrido. Fuentes de la Xunta gallega consultadas por la agencia Europa Press destacan que el suceso ocurrió "de forma accidental" y que desde el centro confirman que "estaba siendo acompañado en ese instante".

La noticia provocó una gran conmoción entre los vecinos, expone El Correo Gallego. El alcalde, Luis Insua, muy emocionado, señaló: "Esto es una gran desgracia".