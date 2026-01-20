El PP se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura con el voto en solitario de su grupo

El Partido Popular se ha hecho con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura con el voto en solitario de su grupo y en segunda votación, al no alcanzarse la mayoría absoluta en la primera tanda.

El cargo lo ostentará el líder provincial del PP de Badajoz y alcalde de Valencia del Mombuey (Badajoz), Manuel Naharro Gata.

Naharro, vicepresidente segundo en la pasada legislatura y número tres en la lista electoral del PP por Badajoz, ha llegado a esta responsabilidad en la sesión constitutiva del Parlamento después de los comicios anticipados del pasado 21 de diciembre.

Las negociaciones con Vox, rotas

Este lunes, un día antes de la Constitución de la Asamblea, Vox rompió las negociaciones que mantenía con el PP para la investidura de María Guardiola como presidenta. Tomaron la decisión al considerar que la actual líder extremeña en funciones "no quiere cambiar políticas, ni respeta a los votantes de Vox, ni actúa con responsabilidad".

Según informaron fuentes de la formación de extrema derecha a Europa Press, el líder de Vox pidió a su equipo negociador que frenara cualquier diálogo hasta que el Partido Popular no cambie su postura.

Por su parte, desde el PP de Extremadura han enmarcado la decisión de Vox en una "estrategia nacional". Fuentes del partido han dicho desconocer los motivos por los que han roto las negociaciones, ya que el acuerdo estaba "bastante avanzado".

Guardiola necesita a Vox

La realidad es que María Guardiola, si quiere volver a ser presidenta, necesita el apoyo de Vox, quienes exigen, a cambio de su voto afirmativo, el cumplimiento de medidas como eliminar el registro de sanitarios objetores al aborto, la supresión de subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal o la derogación de la ley LGTBI y la eliminación de la ecotasa.

Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, no descarta además la opción de solicitar entrar en el Gobierno con algunas Consejerías. "Somos un partido de Gobierno. Es más, los españoles nos votan para gobernar", dijo el portavoz del partido, José Antonio Fúster.