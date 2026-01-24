Lucie (24) tiene novia real, pero se ha casado con un personaje de manga japonés: "Mi pareja no tiene celos porque Mami no existe"

Hay bodas para todos los gustos y lo importante es casarse feliz y no arrepentirse.

Hay gente para todo, gente que no se casa con nadie y gente que se casa hasta con un personaje animado. Es el caso de Lucie, una mujer de 24 años que dio el "sí quiero" a un personaje de manga japonés llamado Mami. Y qué mejor lugar para sellar el amor que una pequeña capilla en Okayama (Japón).

Fue el pasado 13 de diciembre y no sabemos qué tal le irá a la "pareja" pero sí que Lucie se casó a lo clásico: vestido blanco, maquillaje cuidado y una ceremonia solemne. ¿Y la "novia"? Pues como no es real, se "apareció" en forma de un pequeño peluche que sostuvo en la palma de la mano Lucie.

"Mis padres no pudieron viajar, pero siguieron la ceremonia en directo por Zoom", explica Lucie a Le Parisien. Francesa de origen belga, criada en el sur de Francia y residente en Tokio desde hace un año, la joven insiste en que el acto fue real a nivel emocional, pero simbólico en lo legal. No hubo registro civil ni efectos jurídicos.

De Sciences Po a Tokio: casada también con Japón

Lucie es graduada en Sciences Po Paris, especializada en comunicación e industrias creativas. Actualmente, trabaja como agente de licencias de marca para una empresa japonesa, un empleo ligado directamente a la cultura pop que la rodea desde hace años.

Su relación con Japón no es reciente. Arranca en la infancia, con viajes familiares, fascinación por la cultura nipona y el aprendizaje del idioma desde la secundaria gracias a un programa internacional. "Japón siempre fue una meta, no una casualidad", resume.

El descubrimiento de Rent-A-Girlfriend

En 2018 llegó el punto de inflexión: el descubrimiento del anime Rent-A-Girlfriend, una comedia romántica encuadrada en el género harem. Dentro de ese universo, Lucie se fijó en Mami Nanami, un personaje antagonista, manipulador y controvertido.

"Tiene zonas grises, es incómoda, y eso me parece interesante"

Precisamente eso fue lo que la atrajo. "No se define por su género ni por agradar al protagonista. Tiene zonas grises, es incómoda, y eso me parece interesante", explica. Frente a otros personajes más pasivos, Mami le parecía una figura con agencia propia, algo poco habitual en ese tipo de historias.

Una boda que no sustituye a su pareja real: tres no son multitud, en este caso

La historia podría dar pie a malentendidos, pero Lucie lo aclara sin rodeos: tiene pareja en la vida real, una novia que conocía perfectamente el proyecto. "No hay celos. Mi pareja sabe que Mami no existe", afirma.

Para ella, la ceremonia no fue un rechazo a las relaciones humanas, sino una performance íntima, una forma de celebrar un vínculo emocional con la ficción. "No es diferente de alguien que se tatúa un personaje o construye parte de su identidad alrededor de una obra cultural", sostiene.

Un fenómeno que no es nuevo en Japón

Japón no es ajeno a este tipo de ceremonias simbólicas. Desde hace años se celebran bodas ficticias con personajes de anime, ídolos virtuales o incluso hologramas. No tienen validez legal, pero funcionan como rituales personales, especialmente en una sociedad donde la soledad y las relaciones no convencionales están cada vez más presentes.

En este caso, la boda de Lucie se sitúa a medio camino entre acto artístico, experiencia emocional y declaración cultural. No reclama reconocimiento jurídico ni pretende sentar precedente, pero sí cuestiona dónde empieza y acaba el concepto tradicional de pareja.

"No me siento menos real por ello"

Lucie es consciente de que su historia genera sorpresa, ironía o rechazo. Aun así, no se muestra a la defensiva. "No me siento menos adulta ni menos real por haber hecho esto. Es una parte de mi vida, no toda mi vida", afirma.

La ceremonia terminó sin banquete multitudinario ni luna de miel, pero con la satisfacción de haber llevado hasta el final una idea que, para ella, tenía sentido. En un mundo cada vez más híbrido entre lo digital, lo simbólico y lo emocional, su boda con un personaje de manga dice tanto de la cultura contemporánea como de ella misma.