Así es el equipo USAR de la UME que va a Venezuela, capaz de desplegarse en horas en cualquier lugar del mundo

: La ministra de Defensa, Margarita Robles, saluda miembros del Segundo Batallón de Intervención de Emergencia de la UME en su base de Morón de la Frontera, el 27 de febrero de 2023.

El equipo USAR con el que la Unidad Militar de Emergencias (UME) viaja hacia Venezuela para ayudar en los dos terremotos que han sacudido el país es capaz de desplegar en cualquier lugar del mundo en cuestión de horas y, una vez sobre el terreno, puede realizar operaciones de búsqueda y rescate las 24 horas durante siete días.

Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, que despegó la madrugada de este viernes de la base aérea de Torrejón, en la Comunidad de Madrid, transporta a 59 efectivos del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate, según ha informado el Ministerio de Defensa.

El equipo está formado por especialistas en búsqueda, rescate, logística, sanidad, mando y coordinación, y su capacidad está basada en la combinación del empleo de perros especialmente adiestrados así como de dispositivos electrónicos específicos, tales como cámaras de rescate, geófonos, sensores UWB y drones.

Para actuar en estructuras colapsadas disponen de la formación y el equipamiento necesarios con los que realizar operaciones de apuntalamiento, corte y perforación, rescate vertical, rescate en espacios confinados, movimiento y elevación de grandes cargas.

El USAR cuenta con un elemento sanitario compuesto por médicos, enfermeros y técnicos preparados para la estabilización y extracción de las víctimas atrapadas bajo el escombro, así como para la asistencia a los propios miembros del equipo que resulten afectados durante las operaciones.

El equipo de la UME dispone también de especialistas en mando y control con medios técnicos informáticos, de transmisiones y de comunicaciones más avanzados, tanto para la realización de las operaciones propias como para la coordinación con las autoridades locales e internacionales.

La logística, según informa Defensa, es fundamental en estas situaciones, por lo que el equipo es autosuficiente sobre el terreno durante siete días y dispone de instalaciones de campamento y alojamiento para desplegar en cualquier lugar del mundo.

Una amplia experiencia

Desde la creación de la UME en 2005, su equipo USAR ha sido desplegado para ayudar en los terremotos de Haití (2010), Nepal (2015), Ecuador (2016), México (2017) y Turquía (2023). En España intervino en el terremoto de Lorca (Murcia) en 2011 y en el derrumbe de Los Cristianos (Tenerife) en 2016.

En diciembre de 2011, el USAR de la UME superó el proceso de certificación que le capacita para formar un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de acuerdo a las normas estandarizadas por INSARAG, la red internacional que opera bajo el paraguas de la ONU.

En mayo de 2016 y en noviembre de 2023 el equipo volvió a superar la reclasificación, que es obligatoria cada cinco años, lo que le habilita hasta 2028.