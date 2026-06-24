Por qué este calor no se va: un 'domo de calor' funciona como la tapa de una olla que atrapa el aire caliente y lo recalienta día tras día

En verano siempre ha hecho calor. Esta frase, siendo cierta, es el argumento empleado por muchos para negar la realidad de un calentamiento global que afecta, cada año más. No porque a finales de junio haga calor, sino por la persistencia de esos fenómenos. Como la ola de calor que aún soporta España y que golpea a buena parte de Europa.

Los meteorólogos advierten del mantenimiento de temperaturas demasiado elevadas no es algo extraordinario, sino que ya se está sistematizando en nuestro clima. De hecho, los múltiples estudios al respecto dejan claro que las olas de calor están asociadas al cambio climático.

Hosmay Lopez, oceanógrafo y experto en calor extremo y cambio climático de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señala que si en la década de 1970, se registraba una ola de calor por cada ola de frío, a medida que el cambio climático se acelera, "esa proporción supera el doble, y en algunos lugares llega al triple". Bien lo sabemos en España.

Y en casos como el actual responden a un factor, llamado 'domo de calor'. La pregunta obvia es ¿qué es un domo de calor? Solo con saber que domo se traduce como cúpula, uno ya se hace cierta idea de qué puede suponer.

Un 'domo de calor' o 'cúpula de calor' es un sistema de altas presiones que se sitúa en las capas altas de la atmósfera y que por su ubicación, favorece la creación y bloquea la 'salida' de ese calor que ahora sufrimos.

El propio doctor Hosmay Lopez habla de algo así como la tapa de una olla que retiene el vapor. En explicaciones algo más técnicas, detalla que en sistemas meteorológicos de alta presión pueden formarse domos de calor de hasta 1.600 kilómetros de diámetro. Y pueden 'operar' durante semanas, en algunos casos, garantizando el mantenimiento de las altas temperaturas durante largas temporadas.

Su formación tiene lugar cuando un sistema de altas presiones se desplaza hacia una zona determinada; es ahí donde empuja el aire caliente hacia el suelo y a medida que se forma la 'barrera', el aire caliente no puede escapar fácilmente y continúa calentándose a medida que se comprime.

Los expertos precisan que como tal los domos de calor sí pueden formarse en casi todos los espacios, pero son especialmente sensibles las zonas más alejadas del agua, de topografía llana y situadas al sur de las rutas que siguen las corrientes en verano.