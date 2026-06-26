Un geólogo e investigador español, sobre qué hacer en caso de terremoto: "Espera a que termine la sacudida y cierra las llaves de agua, luz y gas"

La mayoría de expertos están de acuerdo: es casi imposible que en España tenga lugar un terremoto como el de Venezuela. El doblete sísmico no es un fenómeno frecuente y sería poco probable que se diera con tanta magnitud (el segundo temblor en Venezuela ha sido de magnitud 7,5).

Sin embargo, en España hay ciertas zonas en las que resulta habitual que haya movimientos sísmicos, aunque en la mayoría de ocasiones sean de una magnitud baja. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, el terremoto de Lorca del año 2011, en el que fallecieron nueve personas.

Por eso es importante saber cómo actuar en una situación de emergencia. Asier Madarieta, geólogo e investigador en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) detalla a El HuffPost lo que tienes que hacer durante un terremoto y cómo proceder una vez han acabado los temblores.

Qué hacer durante un terremoto para sobrevivir

Siempre es recomendable adelantarte a las situaciones de riesgo. Protegerte de un terremoto no consiste únicamente en tirarte al suelo y cubrirte bajo una mesa. Las opciones de sobrevivir o de no sufrir daños aumentan si te has preparado con anterioridad.

Madarieta considera esencial "saber dónde están las salidas de emergencia", tanto en el edificio en el que resides como en tu trabajo. En este sentido, el Instituto Geográfico Nacional aconseja tener a mano linternas de dinamo, un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada y un extintor.

Tampoco olvides "tener silbato y radio en casa, porque si te quedas encerrado puedes acceder a información y tener la capacidad de hacer saber dónde estás", apunta Asier Madarieta.

En cuanto se produce el terremoto resulta esencial mantenerte en el edificio y buscar refugio debajo de una mesa o de un armario fijo. "Es importante alejarte del mobiliario que se pueda caer, por ejemplo, lámparas o ventanas", añade el geólogo.

Un error habitual es el de querer salir rápidamente del edificio. "Uno de los mayores peligros de la sacudida es que desde las fachadas de los edificios caigan cosas y te den en la cabeza", advierte Asier Madarieta, que recuerda que los fallecidos del terremoto de Lorca se dieron al tomar este tipo de decisiones precipitadas.

"Hay que esperar a que termine la sacudida para salir del edificio", insiste. Y, ojo, no lo hagas de cualquier manera. Primero cierra las llaves de agua, luz y gas. Y después evita el ascensor, baja siempre por las escaleras.

En estas y otras emergencias, presta atención a la información de las autoridades y organismos oficiales.