Ni cámaras ni perro guardián: un experto revela el simple objeto que ahuyenta a los ladrones cuando no estás en casa

Una de las principales preocupaciones de muchas personas al irse de vacaciones es que los ladrones tengan una oportunidad para robar al quedarse vacía la vivienda en la que se reside habitualmente.

Una de las acciones más recomendables para evitar problemas es instalar una cerradura de alta seguridad en la puerta. No obstante, hay otra medida complementaria que puede ahuyentar a los ladrones cuando se está fuera de casa.

Un experto en seguridad holandés asegura que un objeto tan simple como el papel de aluminio puede ser un instrumento muy efectivo para que los ladrones eviten entrar a robar a una vivienda.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano InformazioneOggi, si se coloca papel de aluminio en el pomo de la puerta, se crea una barrera acústica que alerta a los vecinos de que alguien está entrando en la casa.

El propio sonido puede hacer que los ladrones se asusten al pensar que van a ser descubiertos con las manos en la masa y aborten su intento de robar la vivienda.