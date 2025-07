La policía desvela el nuevo truco de los ladrones: lo que debes hacer si encuentras tu puerta así

Los ladrones son para el verano. O, en otras palabras, los delincuentes hacen su particular 'agosto' desde julio, cuando aprovechan las habituales estancias de vacaciones para tratar de colarse en los hogares y desvalijarlos. Desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) siempre alertan de los nuevos trucos o técnicas que despliegan en cada estío los amigos de lo ajeno. Y en esta ocasión, no, no ha sido distinto.

Desde la policía han puesto el foco en un nuevo truco de seguimiento de aquellos pisos o casas que parecen estar sin inquilinos durante un tiempo. Es el 'abecé' de un robo estival, tener claro que la vivienda está vacía y así seguirá mientras se comete el robo. Pero lo verdaderamente novedoso, es cómo se realiza el seguimiento en los nuevos casos.

"Los ladrones no llaman a la puerta, dejan señales para comprobar que no estás en casa", recuerda la Policía Nacional en una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter- en la que también acompañan una imagen explicativa de esta suerte de marcado.

Así funciona el nuevo truco de los ladrones para controlar que pueden robar en tu casa durante tus vacaciones

En este sentido, cabe destacar que los ladrones acostumbran a hacer marcas en telefonillos, incluso muescas en puertas, pero sobre todo lo que prefieren es un sistema que, al mismo tiempo, permita reconocer si los inquilinos han regresado de vacaciones, cuando vuelven para robar. No es raro, ya en el pasado, ver puertas a las que le han colocado algún papel o trozo de cartón en la rendija del lateral, con la intención de que si alguien abre la puerta, este caiga evidenciando que el robo no es posible porque ya se está de regreso.

Pero lo nuevo del método es que están utilizando ahora es que se ha 'camuflado' ese papel. Ahora están viéndose fragmentos de plástico que se acoplan a la propia puerta. Por este motivo, la policía es muy clara sobre lo que debes hacer si encuentras tu puerta como la de la siguiente fotografía.

"Si vuelves de vacaciones y te encuentras testigos de plástico como estos en la puerta no toques nada", explican los agentes, indicando que lo que hay que hacer es llamar al número de teléfono 091, para que ellos se encarguen de las tareas pertinentes de la investigación.