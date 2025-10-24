Ni herencia ni jubilación dorada: una pareja multimillonaria anuncia lo que planea hacer con su fortuna de 9,4 mil millones de euros

En un gesto que redefine el concepto de filantropía moderna, Rich y Nancy Kinder, una pareja de multimillonarios de Houston, han anunciado su intención de donar el 95% de su patrimonio, valorado en unos 11.000 millones de dólares, a causas benéficas. Esta decisión, que los sitúa entre los grandes donantes del mundo, responde a una motivación profundamente personal: dejar un legado del que sus nietos puedan sentirse orgullosos.

La mayor parte de las donaciones se canalizarán a través de la Kinder Foundation, creada en 1997, que ya ha destinado más de 900 millones de dólares a proyectos locales en el sur de Texas. Entre sus iniciativas destacan la mejora de espacios verdes urbanos, el impulso a la educación y la financiación de centros de investigación médica, como el nuevo hospital especializado en cáncer infantil.

Nancy Kinder, en declaraciones a la cadena ABC13, expresó su deseo de que las futuras generaciones comprendan la importancia de devolver a la sociedad parte de lo recibido. "Queremos que nuestros nietos no solo se sientan orgullosos, sino que también entiendan que tienen una responsabilidad con el mundo", afirmó.

La pareja forma parte del selecto grupo de firmantes del Giving Pledge, una iniciativa que anima a los más ricos del planeta a donar al menos la mitad de su fortuna. Sin embargo, expertos como Connie Collingsworth, exdirectiva de la Fundación Gates, advierten que el crecimiento del patrimonio de los multimillonarios suele superar el ritmo de sus donaciones, lo que hace imprescindible una planificación filantrópica temprana y concreta.