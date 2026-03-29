Ni Japón ni Venecia ni Hawái: 'Time Out' elige los Picos de Europa como el lugar más bonito del mundo

El lugar más bello del mundo está en el norte de España. El Parque Nacional de los Picos de Europa se ha coronado como el enclave más bonito del Planeta según la revista británica Time Out. Aun así, el jurado se lava las manos y en la publicación dejan claro que este ránking es completamente subjetivo. Eso sí: "cada playa, lago, ciudad y valle de esta lista ha sido visitado y evaluado por nuestra red de escritores de viajes trotamundos".

Tal y como reza la publicación, la lista, con 51 destinos, se actualiza periódicamente, "asegurandonos de incluir lugares más emblemáticos". Todo ello, teniendo en cuenta el turismo masivo y "destacando los rincones menos conocidos del Planeta". Esta última lista, se ha publicado este mes de marzo e incluye seis nuevas incorporaciones, entre ellas, "una compacta cordillera en el Norte de España". Es decir, los Picos de Europa.

"Una maravilla geográfica"

Para el jurado de Time Out, los Picos de Europa son "una de las sierras más compactas del mundo". Alcanza "la impresionante altura" de 2.650 metros y se encuentra a pocos kilómetros de la costa. "Una maravilla geográfica", calfica la publicación.

"Las montañas de los Picos se alzan abruptamente desde el mar, lo que significa que las vistas no solo incluyen profundos desfiladeros y picos peligrosos, sino también brillantes franjas de playa y el tempestuoso mar Cantábrico", explican. Además nombran algunos de los enclaves más bellos del sistema montañoso, entre ellos, el Naranjo de Bulnes, los antiguos pueblos de montaña de Sotres y Caín o los "resplandecientes" lagos glaciares de Covadonga.

Ed Cunningham, el periodista encargado de viajar a los Picos tiene un consejo para sus lectores: la Ruta de Cares. "No dejes que su popularidad te desanime", dice. "Este sendero de 23 kilómetros, ida y vuelta, recorre un cañón pasando por picos y cascadas, con caminos excavados en la pared del acantilado".

La lista completa