En 'The Guardian' flipan con lo que hay en algunos bares de España: "¿Cómo es posible sigan existiendo?"

El medio británico The Guardian ha hecho un artículo titulado España ha prohibido los símbolos franquistas. Entonces, ¿por qué el país sigue lleno de cafés kitsch que glorifican al dictador? que debería hacer reflexionar a los gobernantes españoles, sobre todo al gobierno socialista.

El citado medio se ha hecho eco de que hay muchos bares y restaurantes en España que todavía siguen teniendo simbología franquista cuando hay una ley que lo prohíbe expresamente.

Se sorprende el autor del texto de que, por ejemplo, haya un bar en Usera con un cartel gigante donde se puede leer "una grande y libre". Pero no es el único lugar donde ocurren estas cosas.

"Las fachadas de El Cangrejo en Ciudad Real y Casa Pepe en Despeñaperros son algo más discretas, pero no mucho: ostentosamente decoradas con los colores rojo y amarillo de la bandera española. Los símbolos históricos que las acompañan, como el yugo y las flechas de la Falange y el Águila de San Juan disipan cualquier duda: estamos en 2026 y nos encontramos ante uno de los bares y restaurantes españoles que glorifican con orgullo a Franco y su dictadura", dice el texto.

Para The Guardian, "estos lugares inquietantes e insólitos narran vívidamente la singular manera en que España afronta su pasado —o no lo hace—". Además, definen como "desconcertantes" que sigan existiendo.

"¿Cómo es posible que estos lugares sigan existiendo?", se preguntan, sobre todo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una ley de Memoria Histórica que prohíbe todo esto.

En el reportaje analizan qué hay en varios de estos lugares y explican dónde está fallando esta ley y señalan que aunque organizaciones como Falange están siendo multadas todavía queda mucho por hacer.

Ponen, además, palabras del secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, que en el tercer aniversario de la aprobación de la ley decían quedaba "mucho por hacer".

"La red de restaurantes y bares franquistas de España es un recordatorio constante y palpable de ello. Así que, hasta que algo cambie, todavía se podrá ver una imagen de dos metros de altura del dictador español expuesta con orgullo en el escaparate de un restaurante en la capital del país", sentencia el artículo.