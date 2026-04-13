Ni picaduras ni zumbidos: los nuevos productos de Lidl para acabar con los mosquitos

La llegada del buen tiempo suele considerarse una gran noticia. Con la primavera suben las temperaturas y quedan atrás los días marcados por las borrascas. Sin embargo, esto también puede traer algunos problemas, y no sólo en forma de alergias, también regresa una molestia que temen muchos: el regreso de insectos y mosquitos.

Las picaduras y el zumbido que provocan los mosquitos son un lastre para el descanso. Utilizar insecticida o cerrar las ventanas son las soluciones más clásicas a tu alcance, pero en ocasiones no resultan válidas.

Lidl es consciente de ello y ha sacado a la venta una serie de productos que te pueden ayudar en esta época del año. La cadena de supermercados alemana suele vender artículos para el hogar que triunfan entre los consumidores, gracias a su utilidad y a sus precios económicos.

Si echas un ojo a la tienda online de Lidl puedes comprobar que está vendiendo mosquiteras para puertas y ventanas, además de otros productos que se pueden convertir en tu mejor aliado. Ojo, de momento sólo están disponibles online, aunque podrían aparecer próximamente en sus establecimientos físicos.

Si necesitas combatir los mosquitos e insectos será mejor que te des prisa. Ya sabes que los productos novedosos de Lidl suelen agotarse al poco de salir a la venta, y una vez ocurre dependes de que los repongan para hacerte con uno de ellos.

Las novedades de Lidl para dejar de sufrir picaduras de mosquitos

En la tienda online de Lidl tienes a tu disposición estos productos:

Mosquitera de aluminio para ventana: las medidas son de 130 x 150 centímetros, cuesta 19,99 euros.

las medidas son de 130 x 150 centímetros, cuesta 19,99 euros. Mosquitera de aluminio para puerta: las medidas son de 100 x 210 centímetros, cuesta 29,99 euros.

100 x 210 centímetros, cuesta 29,99 euros. Mosquitera para abrir y cerrar: es una protección natural contra insectos con la ventana abierta, podrías abrirla y cerrarla cuando te convenga. Mide 130 x 150 centímetros y cuesta 2,99 euros.

es una protección natural contra insectos con la ventana abierta, podrías abrirla y cerrarla cuando te convenga. Mide 130 x 150 centímetros y cuesta 2,99 euros. Lámpara matainsectos: un dispositivo que sirve para combatir los insectos durante el día y la noche. Es de bajo consumo y tiene soporte de pared. Las medidas son de 27 x 9,5 x 16,5 centímetros y cuesta 9,99 euros.

un dispositivo que sirve para combatir los insectos durante el día y la noche. Es de bajo consumo y tiene soporte de pared. Las medidas son de 27 x 9,5 x 16,5 centímetros y cuesta 9,99 euros. Aparato contra picaduras: es una herramientas que emite calor para aliviar las picaduras, también acelera su curación. Mide 86 x 35 x 25 milímetros y pesa 44 gramos, así que es fácil de transportar. Cuesta 14,99 euros.

A muchos les bastará con alguna de las mosquiteras, sin embargo, una combinación de varios de estos productos es lo que te dará una protección más completa.