Colas en Lidl a partir de mañana por estos muebles que cambiarán tu baño

Lidl no sólo es conocido por sus productos de alimentación y bajos precios, también triunfa entre los consumidores por sus artículos para el hogar.

Si has acudido últimamente a uno de sus establecimientos es posible que hayas encontrado colas para adquirir alguna de sus novedades. Es lo que puede suceder, por ejemplo, con su semana italiana, en la que va a poner a la venta diferentes productos típicos de este país.

También tiene papeletas para ocurrir a partir de mañana debido a sus nuevos muebles para el cuarto de baño. La cadena de supermercados alemana ha hecho una puesta para que mejores tu aseo y que puedas colocar de manera más cómoda las toallas o cualquier utensilio.

Si eres de los que no encuentra sitio para guardar los productos de aseo, esta promoción te interesa especialmente. Hay ciertos artículos que ya puedes adquirir online, pero muchos de ellos estarán disponibles en las tiendas de Lidl a partir del viernes 10 de abril, tal y como confirman en su página web.

Los nuevos muebles de Lidl para el cuarto de baño

Lidl va a empezar a vender unas cuantas novedades de golpe, cada una de ellas con su utilidad, así que te conviene saber cuáles son para elegir la que más provechosa te resulte:

Organizador de baño: Lidl lo recomienda para guardar artículos de maquillaje y cosmética. Tiene tres cajones con medidas de 12,2 x 11 x 13,8 centímetros. Cuesta 4,99 euros.

Lidl lo recomienda para guardar artículos de maquillaje y cosmética. Tiene tres cajones con medidas de 12,2 x 11 x 13,8 centímetros. Cuesta 4,99 euros. Estantería auxiliar: tiene tres estantes hechos de bambú que te servirán para colocar cualquier objeto. Mide 30 x 30 x 70 centímetros y cuesta 11,99 euros.

tiene tres estantes hechos de bambú que te servirán para colocar cualquier objeto. Mide 30 x 30 x 70 centímetros y cuesta 11,99 euros. Toallero de bambú: sirve para toallas de mano, de baño y de ducha. Además, dispone de unos ganchos auxiliares para esponjas o manoplas de baño. Sus medidas son de 51,5 x 12,8 x 56,2 centímetros, por lo que te servirá para guardar una buena cantidad de toallas. Cuesta 12,99 euros.

sirve para toallas de mano, de baño y de ducha. Además, dispone de unos ganchos auxiliares para esponjas o manoplas de baño. Sus medidas son de 51,5 x 12,8 x 56,2 centímetros, por lo que te servirá para guardar una buena cantidad de toallas. Cuesta 12,99 euros. Estantería de baño telescópica: dispone de tres cestas para guardar todos los utensilios de la ducha. La puedes colocar fácilmente dentro de la propia ducha y no ocupará mucho espacio. Sus medidas son de 23 x 23 x 123 centímetros. Cuesta 17,99 euros.

dispone de tres cestas para guardar todos los utensilios de la ducha. La puedes colocar fácilmente dentro de la propia ducha y no ocupará mucho espacio. Sus medidas son de 23 x 23 x 123 centímetros. Cuesta 17,99 euros. Juego de tres cestas: por si aún necesitas más espacio para guardar los productos de aseo, estas cestas te servirán para almacenar todo lo que quieras. Sus medidas son de 9 x 13,5 x 10 centímetros. Cuesta 4,99 euros.

Todas son de la marca Livarno, un clásico de Lidl en lo que a muebles se refiere. Además, tienes ya disponible online otros productos similares para el baño, como un mueble para debajo del lavabo (32,99 euros), un armario lateral (33,99 euros) y una estantería esquinera para la ropa (17,99 euros).

Si te interesa alguno de estos artículos no lo dejes para última hora, ya sabes que aquello que triunfa en Lidl suele agotarse rápido. Y después no es tan sencillo volver a conseguirlos.