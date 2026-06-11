Un niño de 12 años encuentra una gema de 1500 años de antigüedad en un pueblo condenado por Jesús

A veces, los grandes descubrimientos llegan cuando menos se esperan. Lo que para un niño de 12 años parecía una simple piedra azul entre la tierra acabó convirtiéndose en una ventana al pasado. Su hallazgo, realizado en una antigua aldea mencionada en los evangelios, ha sorprendido a arqueólogos y ha vuelto a poner el foco sobre uno de los enclaves más enigmáticos de la región de Galilea.

El hallazgo tuvo lugar en el Parque Nacional de Korazim, en el norte de Israel, durante una excavación arqueológica abierta a la participación de estudiantes y vecinos. Allí, Alon Horowitz, de 12 años, encontró una gema de color azul identificada como una piedra Nicolo, una exclusiva variedad de ágata utilizada en joyas de la época romana y bizantina. La pieza, que permaneció oculta bajo tierra durante siglos, destaca por su intenso tono azulado y por el valor que este tipo de gemas tenía en las sociedades de la Antigüedad.

El descubrimiento fue anunciado por la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel y se produjo en un programa conjunto con la Universidad de Ariel, pensado para acercar a los estudiantes a la arqueología del lugar. Según recoge el medio The Times of Israel, los expertos estiman que la pieza tiene al menos 1.500 años de antigüedad y consideran que podría aportar nuevas pistas sobre la vida y el nivel económico de quienes habitaron esta antigua aldea galilea.

Valor arqueológico y cultural

El joven que la descubrió estaba a punto de terminar la excavación cuando vio “algo azul, redondo y especial”, según relató a los organizadores. La pieza probablemente formó parte de una joya de los siglos I al VI d. C., y para los arqueólogos refuerza la idea de que Korazim no fue solo un asentamiento rural, sino también un sitio con cierto nivel de riqueza y circulación de bienes de prestigio.

Más allá de su valor arqueológico, el hallazgo ha llamado la atención por el lugar en el que se produjo. Korazim, situado a pocos kilómetros al norte del mar de Galilea, aparece mencionado en los Evangelios de Mateo y Lucas como una de las ciudades reprendidas por Jesús. Según los textos bíblicos, el predicador lamentó que sus habitantes no cambiaran su actitud pese a haber presenciado algunos de sus milagros, una referencia que con el paso del tiempo ha llevado a que el enclave sea recordado como el pueblo "condenado" por Jesús.

Para los arqueólogos, el valor del hallazgo no está solo en la rareza de la gema, sino en lo que dice sobre la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. La dirección de la excavación subraya que piezas pequeñas como esta permiten asomarse a la identidad, el estatus social y las relaciones de quienes vivieron allí hace más de un milenio. Además, no es la primera sorpresa que depara el parque, ya que en 2021 otra niña pequeña encontró allí una moneda de bronce de unos 1.500 años.