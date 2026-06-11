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Un niño de 12 años encuentra una gema de 1500 años de antigüedad en un pueblo condenado por Jesús
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Un niño de 12 años encuentra una gema de 1500 años de antigüedad en un pueblo condenado por Jesús

La pieza, de gran valor, permaneció oculta bajo tierra durante siglos. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de una excavación arqueológica
Imagen de archivo de una excavación arqueológicaGetty Images

A veces, los grandes descubrimientos llegan cuando menos se esperan. Lo que para un niño de 12 años parecía una simple piedra azul entre la tierra acabó convirtiéndose en una ventana al pasado. Su hallazgo, realizado en una antigua aldea mencionada en los evangelios, ha sorprendido a arqueólogos y ha vuelto a poner el foco sobre uno de los enclaves más enigmáticos de la región de Galilea.

El hallazgo tuvo lugar en el Parque Nacional de Korazim, en el norte de Israel, durante una excavación arqueológica abierta a la participación de estudiantes y vecinos. Allí, Alon Horowitz, de 12 años, encontró una gema de color azul identificada como una piedra Nicolo, una exclusiva variedad de ágata utilizada en joyas de la época romana y bizantina. La pieza, que permaneció oculta bajo tierra durante siglos, destaca por su intenso tono azulado y por el valor que este tipo de gemas tenía en las sociedades de la Antigüedad.

El descubrimiento fue anunciado por la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel y se produjo en un programa conjunto con la Universidad de Ariel, pensado para acercar a los estudiantes a la arqueología del lugar. Según recoge el medio The Times of Israel, los expertos estiman que la pieza tiene al menos 1.500 años de antigüedad y consideran que podría aportar nuevas pistas sobre la vida y el nivel económico de quienes habitaron esta antigua aldea galilea.

Valor arqueológico y cultural

El joven que la descubrió estaba a punto de terminar la excavación cuando vio “algo azul, redondo y especial”, según relató a los organizadores. La pieza probablemente formó parte de una joya de los siglos I al VI d. C., y para los arqueólogos refuerza la idea de que Korazim no fue solo un asentamiento rural, sino también un sitio con cierto nivel de riqueza y circulación de bienes de prestigio.

Más allá de su valor arqueológico, el hallazgo ha llamado la atención por el lugar en el que se produjo. Korazim, situado a pocos kilómetros al norte del mar de Galilea, aparece mencionado en los Evangelios de Mateo y Lucas como una de las ciudades reprendidas por Jesús. Según los textos bíblicos, el predicador lamentó que sus habitantes no cambiaran su actitud pese a haber presenciado algunos de sus milagros, una referencia que con el paso del tiempo ha llevado a que el enclave sea recordado como el pueblo "condenado" por Jesús.

Para los arqueólogos, el valor del hallazgo no está solo en la rareza de la gema, sino en lo que dice sobre la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. La dirección de la excavación subraya que piezas pequeñas como esta permiten asomarse a la identidad, el estatus social y las relaciones de quienes vivieron allí hace más de un milenio. Además, no es la primera sorpresa que depara el parque, ya que en 2021 otra niña pequeña encontró allí una moneda de bronce de unos 1.500 años. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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