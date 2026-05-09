Núria López, química española en el 1% más citado del mundo: "Tenemos la ciencia que nos queremos pagar. A veces no se prioriza el avance"

Núria López no viene de una familia de científicos pero forma parte del 1% de científicos más citados del mundo. En una entrevista con La Vanguardia, cuenta que su pasión por la ciencia le viene desde que era una adolescente, en el instituto Infanta Isabel De Aragón: "Allí aprendí sobre libertad y también sobre mujeres en la ciencia". Ahora, décadas más tarde, esta científica del Institut d'Ivestigació Química (ICIQ) busca convertir el CO₂ en combustible y cerrar el ciclo del carbono.

López, más allá de formar parte de ese 1% de científicos, tiene una larga carrera marcada por intuiciones y por la idea de convertir los problemas en recursos. Eligió química, porque pensó que matemáticas se le quedaba grande. "Pensé que con química tendría más posiblidades y más futuro laboral. También pensé que no sería capaz de pasar matemáticas, una de las cosas que nos creemos a veces las chicas".

Tras su paso por la universidad, la científica se mudo a Dinamarca donde aprendió a hacer ciencia "de verdad". "Pasé tres meses en Dinamarca durante mi doctorado y decidí que ese sería mi lugar. Allí descubrí lo que es hacer ciencia de verdad. Tuve como supervisor a Jens K. Nørskov, que me dio herramientas para crecer, apoyo y me abrió puertas. Es un mentor excepcional", explica.

Su línea de investigación: la transición energética

"Trabajamos en entender cómo convertir CO₂, que normalmente vemos como un residuo, en combustibles como metanol, útil para transporte marítimo o plantas industriales", explica López en referencia a su línea de investigación actual.

Con este objetivo por bandera, su equipo trabaja para "cerrar el ciclo del carbono y convertir el CO₂ en recurso". "Estudiamos a nivel fundamental dónde ocurren las reacciones, qué enlaces se rompen y cuál es la vía más eficiente", explica.

Ella cree que "España puede liderar en energía sostenible, pero necesita confianza en su propio talento". "Muchos de nuestros proyectos son financiados desde el extranjero y eso es muy triste. Tenemos la ciencia que nos queremos pagar y a veces no se prioriza el avance", termina.

Su rol como mujer en la ciencia

"Recuerdo reuniones en Alemania donde éramos 31 personas y yo era la única mujer", explica López durante su conversación con el medio de comunicación. "En mis primeros años como líder de grupo me pedían que saliera en las fotos “para que se viera que había una mujer", agrega.

En su experiencia, dice que ha elegido dónde ha querido estar y cómo. "Pero también he tenido mentores y colegas extraordinarios, hombres que me han apoyado siempre. En Dinamarca nunca sentí esa exclusión. Hoy mi grupo es más diverso, pero el reto está en la educación", termina.