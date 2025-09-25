Una española que vive en China enseña cómo se viven allí las horas antes de la llegada del tifón Ragasa

Claudia Pérez es una de las creadoras de contenido más conocidas en TikTok por el tiempo que lleva viviendo en China y todos los vídeos que ha publicado sobre el país, enseñando diferencias culturales, curiosidades y, sobre todo, su día a día. Ha montado hasta su propia academia de idiomas y, tras su éxito, su publicación más reciente ha sido el de enseñar cómo ha vivido ella las horas previas a la llegada del tifón Ragasa.

Hasta el momento, el supertifón ha dejado al menos 15 muertos en Taiwán antes de que llegara China. Según ha contado Claudia, no es el primero que ha vivido, sino que se ha tratado del cuarto desde que llegó al país. Sin embargo, a su parecer, esta vez sí "parece que se va a acabar el mundo".

De hecho, ha enseñado el mensaje urgente que el Gobierno de China ha mandado a todos sus ciudadanos a través de un comunicado en el teléfono móvil: lo describen de clase "supertifón", advirtiendo del gran riesgo y peligrosidad que supone su llegada. "Su poder destructivo es tan grande como el Vera y Sula de 2023 y su daño es cercano al tifón Mangkhut".

Siendo día 23 el momento en el que ha grabado el vídeo, ha revelado que desde el momento del mensaje y las próximas 36 horas no puede salir de casa. "Lo quiero retransmitir todo porque nunca había visto una histeria colectiva tan grande desde el COVID", ha razonado.

Solo ha podido conseguir que uno de los tantos supermercados cercanos se ha "dignado" a traerle comida a domicilio, pero por la razón de que están prácticamente vacíos, tal y como ha enseñado en el vídeo (@clauperezgi). "Desde ayer, un día antes de que llegara el tifón, los colegios se han cerrado, la gente no ha ido a trabajar, han cerrado el transporte público, el espacio aéreo... Ha venido hasta la policía por si acaso".

"Como veis, están ya preparados con agua, con toda la comida que han traído... Como veis, hoy no es el mejor día para vivir en Shenzhen, la parte positiva es que este edificio tiene de todo, así que estar encerrada no es tan malo. Tú qué piensas, ¿están siendo exagerados o precavidos?", ha concluido la española.