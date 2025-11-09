Clau, una española que vive en China, cuenta todo lo que hay en su edificio: parece ficción pero no lo es

Vivir en el extranjero siempre es una experiencia. Y, aunque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus agradables sorpresas y sus situaciones complicadas, lo único cierto es que esta experiencia nunca te deja igual que estabas antes de vivirla.

Y esto todavía es algo más marcado si no solo te vas a vivir fuera de tu país, sino que te vas a vivir fuera de tu continente y encima a un lugar que cuenta con una cultura completamente distinta a la tuya.

Este concretamente ha sido el caso de Clau (@clauperezgi), una chica española que se ha ido a vivir a China y que cuenta sus aventuras en el país a través de su cuenta de TikTok.

"Hoy en capítulo número uno de cosas que amo de vivir en China...", ha comenzado relatando la española y creadora de contenido al inicio de su vídeo, el cual ha superado ya las 115.000 visualizaciones y los 10.000 'me gustas'.

"A los de mi edificio no les parecía bien que hubiera salón de uñas, salón de masaje, apartado de correos, piscina, gym, entre otras muchísimas cosas", ha relatado la usuaria, quien todavía no da crédito a todos los servicios que hay disponibles dentro de su propio edificio.

"Ahora nos han puesto una convenience store en la entrada. O sea, yo entro a mi edificio y tengo un Lawsons, que para quien no lo sepa es como un 7-Eleven, o sea es una tienda", ha explicado la tiktoker.

"Me estoy mal acostumbrando este edificio cuando me vaya a Shanghai... Pues está queriendo ligar conmigo portero", ha comentado la española mientras enseñaba la nueva tienda ubicada a la entrada de su edificio, dentro de éste.

"Entró con la cara a mi edificio. Y también entro a mi casa, porque a mí no me hacen falta llave, con mi dedo. Mira, la vecina con la puerta abierta siempre. Man, I love China", ha concluido la española.