Ouigo cancela 14 trenes diarios entre Madrid, Sevilla y Málaga y deja en tierra a casi 15.000 pasajeros

La compañía de alta velocidad francesa Ouigo ha comunicado por sorpresa la cancelación de hasta 14 trenes diarios en el corredor sur, que unen Madrid, Sevilla y Málaga, dejando a miles de pasajeros en tierra.

Se estima que la cifra de afectados ronda los 15.000 y de acuerdo con la información aportada por la empresa, estas cancelaciones se producen por "motivos operativos" y adelantan que la incidencia no se subsanará hasta el próximo 22 de enero. Esto afectará a ocho trenes diarios de lunes a viernes que cubren las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y otros seis diarios de martes a jueves del mismo trayecto.

A través de un comunicado al que ha tenido acceso la agencia EFE, Ouigo ha asegurado mantener "un firme compromiso con la calidad del servicio" y lamentan "profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros".

En cualquier caso, desde la empresa francesa aseguran que los pasajeros fueron notificados de esta incidencia con antelación. Asimismo, han apuntado que los afectados podrán cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, de forma que recibirán el importe completo del coste del billete más una indemnización que variará en función de la anticipación de la cancelación (entre el 50% del valor y el 200%).

Renfe aporta trenes adicionales

Debido a lo ocurrido, Renfe ha tomado una medida de urgencia y ha programado para este viernes dos trenes especiales en el Corredor Sur, con el objetivo de paliar en la medida de lo posible las miles de incidencias.

De acuerdo con la información aportada por Renfe, se han habilitado dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO a precios de 7 euros. El primero de ellos salió a las 12:00 de este viernes, con hora de llegada a la 17:17.

Por su parte, Renfe también ha recordado a todos los pasajeros que el tiempo máximo de retraso de un tren se establece en 100 minutos. A partir de ese momento, la empresa responsable tendrá que devolver el importe del billete a cada pasajero afectado.