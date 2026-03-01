La historia detrás de Ritcher, el mono que fue criado con biberón y que se ha vuelto viral, como Punch: "Está feliz, está contento"

No fue abandonado. Tampoco tuvo una infancia dura. Pero la historia de Richter merece ser contada sin etiquetas. Así lo defiende Maribel, propietaria del zoológico privado donde vive el pequeño primate, en una entrevista con El HuffPost, donde ha querido dejar claro que el pequeño se encuentra libre de "traumas".

Richter, un mono ardilla, nació el 9 de diciembre de 2024 en el mismo zoológico donde a día de hoy reside, en Santillana del Mar (Cantabria) y que lleva abierto ya casi medio siglo. Su madre no lo amamantó y, según explica Maribel aún no se sabe con certeza el motivo, aunque hay dos teorías: quizás ella no tenía leche o lo mismo fue el hecho de que su abuela se lo arrebató.

"No sabemos si la madre no tenía leche porque era primeriza o porque la abuela cogió al bebé. Pero, claro, la abuela no tiene leche, por lo que a los dos días el bebé estaba sin comer nada", nos explica. En ese momento había dos opciones: dejarle morir o intervenir. "Son muy pequeños, pesan muy poco" e "inmediatamente hay que cogerlos. (...) Tienes que elegir entre que el animal se muera o cogerle y criarlo", señala.

"En el momento en el que estás viendo que ese animal no está siendo alimentado por su madre y que se va a morir, pues yo elijo siempre criarlo"

Maribel y su marido, también propietario del zoológico, se decantaron por la segunda opción y decidieron ayudar al pequeño Richter. No era la primera vez que criaban a un animal cuya madre no podía alimentarle. También lo hicieron con algún que otro orangután o incluso una pantera de las nieves (especie en peligro de extinción). Y lo seguirán haciendo, según nos asegura. "En el momento en el que estás viendo que ese animal no está siendo alimentado por su madre y que se va a morir, pues yo elijo siempre criarlo", nos cuenta emocionada.

Eso sí, los cuidados no son nada sencillos y hay que estar "muy pendientes". Para alimentarle, por ejemplo, utilizaban unos biberones con una jeringuilla de cinco o diez miligramos, el método que consideraban más seguro para un primate recién nacido. Durante las primeras semanas, Richter necesitaba comer cada dos o tres horas, día y noche. La cantidad de alimento fue aumentando conforme crecía.

Pero la comida no era lo único importante. La socialización también. Por eso, "cuando ya tienen un mes y se van enterando un poco más de de lo que hay a su alrededor, se pasa mucho rato con sus familias en la instalación de su familia. Para que les conozcan". Este contacto progresivo es clave para que en el momento que sean trasladados con otros animales no se asusten, especialmente con su madre o familiares. Es decir, como dice Maribel, para que vean que "no es una mona al uso".

Un peluche que sustituye el contacto materno (como Punch)

El peluche- rasgo que sí que comparte en común con su primo japonés 'Punch', que se ha convertido en viral en los últimos días-es algo que Maribel suele entregar a los primates cuando son pequeños. "Igual que los humanos están muy apegados a sus madres, ya que los primates van cogidos todo el rato de su madre. Entonces yo suelo dejarle alguno para que él se pueda aferrar y que le resulte familiar", explica.

"Igual que los humanos están muy apegados a sus madres, ya que los primates van cogidos todo el rato de su madre"

Con el tiempo, esta pequeña dependencia desaparece. "Cogen el peluche ya por la noche o se lo encuentra un momento y lo coge un poco, pero ya por la noche. Ya no está todo el día aferrado al peluche porque no tiene esa necesidad. Eso ya se le ha pasado un poco", agrega Maribel.

Algunos, según lamenta, han hablado de "trauma". Algo que Maribel niega rotundamente. "Hablan de trauma y no sé qué... El día 9 de diciembre nació y el día 12 de diciembre ya le empecé yo a dar biberones, o sea que no tuvo ningún trauma. Está feliz, está contento, juega con todos sus primos, salta y no hay ningún problema. La gente también tiene que saber distinguir", explica. "En los parques zoológicos pues se vive de otra manera."

La madre, mientras tanto, continúa conviviendo con su grupo familiar con total normalidad. "La madre sigue haciendo la vida con toda su familia, con sus hermanas, con su madre. La abuela en su momento le cogió y esa ha sido la historia", nos resume su dueña.

Según defienden desde el zoológico, su objetivo "han sido siempre los mismos desde el principio: la conservación de la naturaleza y la educación ambiental". Y, hoy en día, el lugar se ha convertido en una Reserva de la Biodiversidad que colabora en más de 40 programas de conservación de especies en peligro de extinción. "Es una de las labores importantes que hacemos", nos destaca la dueña.