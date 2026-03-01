Honor despliega su magia en el Mobile: presenta el Robot Phone, el Honor Magic V6 y su primer robot humanoide

Honor suma y sigue en innovación y dispositivos de muy alto nivel. La firma china ha presentado este domingo en el Mobile World Congress (MWC) su nuevo teléfono plegable, el sorprendente Honor Magic V6, su tablet Honor MagicPad 4 y su portátil Honor MagicBook Pro 14. Pero el gran protagonismo se lo han llevado dos productos: su primer robot humanoide y su nueva especie de smartphone, el Honor Robot Phone.

Si algo ha demostrado Honor en los últimos años es que cada vez está más a la vanguardia en el sector. Pero casi nadie se podía imaginar hace unos años que en el MWC 2026 iban a presentar, por todo lo alto, un dispositivo de casi otra galaxia.

Un 'smartphone' robótico

Se trata del Honor Robot Phone, una especie de teléfono móvil que la compañía ha diseñado e ideado para ofrecer la interacción de la inteligencia artificial, pero a través del movimiento de nivel robótico y funciones y capacidades de imagen cinematográfica.

El objetivo de este nuevo dispositivo de la firma china es el de dotar a su próxima generación de productos de un cerebro, manos y pies que combina IA con expresión física gracias a su detección del movimiento y desplazamiento dinámico de su cámara.

Con la robótica por bandera, el nuevo móvil de Honor integra un brazo robótico. En él, se encuentra la cámara principal de 200 megapíxeles. Algo que permite fotografiar y hacer vídeos con ángulos totalmente distintos y sin necesidad de mover el teléfono.

Su evolución inteligente es tal que es capaz de ajustar su perspectiva de tiempo real. De hecho, puede identificar sonidos y seguir movimientos para capturarlo todo y de una forma más natural y fluida.

Desde Honor aseguran que es perfecto para poder usarse en videollamadas, gracias a su control de movimiento de nivel robótico. Pero también actúa como un robot, pudiendo reaccionar y expresar emociones con su lenguaje corporal. Puede asentir o negar o bailar mientras pones música.

Para poder ponerlo en marcha, Honor ha usado materiales de alto rendimiento y ha incorporado un micromotor propio que ha diseñado para mejorar su potencia. Su sistema gimbal 4DoF ultra compacto cambia por completo la idea que teníamos de los smartphones con un control del movimiento perfecto gracias a su precisión robótica.

Pero las novedades no se quedan ahí. Su sistema de estabilización gimbal de tres ejes o el modo Super Steady Video, es capaz de optimizar la estabilización en escenas de alta acción, como si nada hubiese pasado.

Otras dos funciones inteligentes, AI Object Tracking y AI SpinShot, para seguir sujetos y mejorar el control creativo, respectivamente, elevan la experiencia cinematográfica al siguiente nivel. Un nuevo dispositivo que está pensado para que los usuarios puedan capturarlo todo de una forma muy profesional.

Un plegable que supone un antes y un después

Los que hemos probado el Honor Magic V5 sabemos que no estábamos ante un plegable más. Además de ser el más fino del mundo, con tan solo 8,8 milímetros, su rendimiento es de otra liga. Pero no, no voy a seguir hablando del V5, porque la compañía ha presentado este domingo el Honor Magic V6, con uno de los procesadores más avanzados del año, el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el mismo que el del S26 Ultra.

Como es lógico, llega con bastantes novedades. Empezando por su grosor, todavía más fino, hasta los 8,75 milímetros. Es resistente al agua y al polvo, con certificación IP68 e IP69, perfecto para el día a día.

El nuevo teléfono plegable de Honor, el Honor Magic V6. HONOR

En la cámara también hay importantes cambios. El sensor principal pasa de los 64 a los 200 megapíxeles y su teleobjetivo también crece hasta los 64 megapíxeles. Ofreciendo todavía mejor imagen y vídeo en un dispositivo ultradelgado.

Honor también incorpora en el Magic V6 el material de silicio-carbono de quinta generación. Algo que le ha servido para aumentar su batería de los 5.820 a los 6.660 mAh. Lo que lo transforma en un plegable muy delgado, con una batería de escándalo.

En cuanto a pantallas, el Honor Magic V6 integra dos paneles flagship LTPO 2.0, de 6,52 pulgadas en el exterior y unas 7,95 pulgadas cuando se despliega. Su brillo crece hasta los 6.000 y 5.000 nits, respectivamente, y una fluidez de hasta 120 Hz.

En la pantalla interior también han incluido un vidrio flexible ultrafino que es capaz de reducir en un 44% la profundidad del pliegue respecto al V5. Lo que permite convertirlo en una pantalla más plana e inmersiva. Y ojo con su bisagra, denominada Super Steel, que ofrece una resistencia de hasta 2.800 MPa, lo que se traduce en un plegable resistente como ninguno otro.

Y no nos íbamos a ir de aquí sin hablar de la IA. Su amplia pantalla, ofrece una productividad potenciada y herramientas cross-ecosystem para ampliar la versatilidad de un smartphone todoterreno como el de Honor Magic V6.

Su primer robot humanoide

La otra gran sorpresa que Honor se tenía guardada ha sido su primer robot humanoide. Un proyecto que pone de manifiesto sus intenciones de aprovechar su experiencia en tecnología móvil para adentrarse de lleno en el mundo de la robótica de consumo.

La compañía ha revelado que está trabajando en el sector de los robots, centrando su desarrollo en escenarios como la asistencia de compras o las inspecciones en entornos laborales, entre otros.

En esa hoja de ruta que Honor está dispuesta a transitar, destacan que el profundo conocimiento del usuario servirá para que, en el futuro, los dispositivos de IA puedan reconocer a las personas, comprender sus necesidades y crear una experiencia coherente y familiar. R2-D2, calienta que sales.

Un portátil y una tablet plagados de IA

Hace unos días os hablaba de la Honor MagicPad 4, una tablet, la más delgada del mundo, pensada para potenciar la productividad, con una influencia bárbara de la inteligencia artificial. Algo que crece gracias a sus herramientas multitarea, su pantalla OLED 3K con tasa de refresco de 165 Hz y un procesador con un rendimiento enorme, el Snapdragon 8 Gen 5.

La pantalla, fluida, fluida, de la Honor MagicPad 4. Sergio Coto / El HuffPost

Pero además de su nueva tablet, Honor también ha anunciado la llegada de su ordenador portátil MagicBook Pro 14. Un PC con diseño ultraligero que también cuenta con una integración de la IA muy natural que busca potenciar la creatividad.

Sus procesadores Intel Core Ultra Series 3 ofrecen un rendimiento muy optimizado para aquellos que tienen altas cargas de trabajo. Su panel OLED de 14,6 pulgadas ofrece una alta precisión de color. Además, el nuevo portátil de la firma china incorpora una alta autonomía.

Lo que está claro es que Honor no se ha querido guardar nada en el tintero. Desde el MWC 2026, ha dado una muestra más de que su ambición y su innovación van de la mano año tras año, pensando y pensada para que los usuarios puedan mejorar su experiencia con hardware y software de otro nivel.