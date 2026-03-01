Miguel Ángel no quemó sus últimas obras: las escondió en una habitación secreta con un sistema de llaves múltiples

Italia es considerada por muchos como la cuna del arte. En dicha nación surgió el Renacimiento; se trata de un movimiento cultural y artístico impulsado en el siglo XIV, el cual marcó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.

Un claro referente de aquella época fue Michelangelo Buonarroti, mejor conocido como Miguel Ángel. El hombre fue un reconocido escultor, pintor y arquitecto italiano, quien realizó obras icónicas a nivel mundial, tales como los frescos de la Capilla Sixtina, ubicada en el Vaticano, la escultura de El David y la Creación de Adán, entre otros.

Cabe recordar que el carpese murió a los 88 años en Roma. Se creía que el artista había quemado un segmento de bocetos antes de morir; sin embargo, un reciente artículo publicado por el medio local Il Fatto Quotidiano desmiente dicha hipótesis.

Una habitación secreta

La especialista en arte e investigadora independiente, Valentina Salero, afirma que las obras maestras permanecieron en una habitación secreta, ocultas allí por sus estudiantes. "Uno de los documentos encontrados describe la existencia de una habitación donde se ocultaban bienes", sostiene.

El espacio albergaba materiales sumamente valiosos, a tal punto que se requería "un sistema de múltiples llaves para abrirla", agrega. No obstante, el espacio había estado "vacío durante más de 400 años»", complementa la mujer.

El mismo medio mencionado anteriormente apunta que, conforme a la Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), la investigación de Salerno contó con el apoyo de la orden religiosa Canónigos Regulares de Letrán del Santísimo Sacramento y del reputado profesor ensayista, de Michele Rak. Posteriormente, el cardenal Mauro Gambetti estableció un comité científico compuesto por destacados expertos de los principales museos del mundo, que al parecer incluso trabajó durante el cónclave.